Министърът на туризма Ирена Георгиева стартира подготовката на летния сезон

В срещи с представители на бизнеса и общините по Черноморието бяха обсъдени основните въпроси преди посрещането на туристите

Министърът на туризма Ирена Георгиева проведе поредица от срещи по Северното и Южното Черноморие с представители на туристическия сектор и местната власт. Разговорите бяха насочени към подготовката за предстоящия летен сезон, транспортната свързаност, инфраструктурните въпроси и координацията между институциите и бизнеса.

Във Варна министърът се срещна с представители на Варненска туристическа камара, „Св. Св. Константин и Елена Холдинг", Български съюз по балнеология и СПА туризъм, Асоциацията на Инкаминг Агенциите, Асоциация на концесионерите на морски плажове, Варненска асоциация на туристическите агенции, Национален Борд по Туризъм и представители на хотелиерския бизнес. В Слънчев бряг участие взеха „Слънчев бряг" АД, Клубът на хотелиерите – Несебър, Алианс на туризма в Югоизточен район, Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, Бургаската регионална туристическа асоциация, Съюзът на собствениците – Слънчев бряг, Българската хотелска асоциация и други браншови организации.

„Устойчив туризъм без устойчиви политики няма как да се случи. В краткия ни мандат нашата задача е да осигурим предвидимост и спокойствие в подготовката за предстоящия летен сезон", заяви министър Георгиева.

Сред водещите теми в срещите беше планирането на летните полетни програми и необходимостта от по-ранна подготовка за следващия сезон с цел по-голяма предвидимост за бизнеса. По отношение на летище Бургас беше потвърдено, че ремонтът на пистата приключва през април съгласно графика, което ще позволи нормалното възстановяване на полетите. Беше отчетена и инициативата на общините от Южното Черноморие за създаване на фонд за стимулиране на полети извън активния сезон като инструмент за по-добра целогодишна свързаност. Подобна готовност за координация и съвместна работа по разширяване на авиосвързаността беше изразена и от представители на бизнеса по Северното Черноморие.

В рамките на срещите бяха поставени въпроси, свързани с регулацията на движението на индивидуални превозни средства в курортните комплекси, статута на националните курорти и процедурите по издаване на визи за работници от трети страни. От страна на бизнеса беше акцентирано и върху поддържането на високи стандарти за чистота, обезопасяване на плажовете и качество на морската вода като ключов фактор за имиджа на българската дестинация.

Министър Георгиева се срещна и с ръководствата на Община Варна и Община Бургас. Със заместник-кметовете на Варна бяха обсъдени международните маркетингови кампании на града, участието в туристически изложения и подготовката на юбилейното издание на Международния музикален фестивал „Варненско лято", както и готовността на инфраструктурата преди сезона. В Бургас с кмета Димитър Николов бяха разгледани възможностите за удължаване на туристическия сезон чрез повече полети извън летните месеци и чрез домакинството на мащабни събития.

Представителите на бизнеса и местната власт както на Северното, така и на Южното Черноморие отбелязаха, че запазването на приемствеността в работата на Министерството създава усещане за стабилност и увереност в сектора в подготовката за активния туристически период.