КМГ: Близо 90% от компаниите са доволни от бизнес средата в Китай, показва анкета на CCPIT

Почти девет от всеки десет анкетирани предприятия оценяват бизнес средата в Китай като „удовлетворителна", сочи „Доклад за бизнес средата в Китай за 2025 г.", публикуван от Китайския съвет за насърчаване на международната търговия (CCPIT) и цитиран от Китайската медийна група.

Организацията провежда подобно изследване вече десета поредна година, като според последните резултати общата оценка на бизнес климата достига 4,39 точки от максимални 5. Това представлява второ поредно годишно подобрение и потвърждава стабилната тенденция към повишаване на удовлетвореността сред компаниите.

Говорителят на съвета Уан Уъншуай посочва, че през 2025 г. близо 70% от анкетираните предприятия са запазили стабилни печалби или са отчели ръст спрямо предходната година. При външнотърговските компании над 70% съобщават, че обемът на поръчките им е останал без промяна или се е увеличил.

Докладът включва и ново специализирано изследване, посветено на чуждестранните инвеститори. Данните показват, че те дават още по-висока оценка на бизнес средата – 4,51 от 5 точки, което се определя като „отлично" ниво. Общо 94,9% от анкетираните чуждестранни компании заявяват, че са удовлетворени от условията за бизнес в Китай, а 70,4% от тях отчитат стабилни или нарастващи печалби през годината.