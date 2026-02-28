КМГ: Китайската мрежа за зареждане на електромобили продължава да расте с бързи темпове

Китайската инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства продължава да расте с ускорени темпове. Към края на януари броят на зарядните точки е достигнал 20,7 милиона, което е ръст от близо 50% на годишна база, показват данни на Националната енергийна администрация, цитирани от Китайската медийна група.

От тях 4,8 милиона са обществени, а 15,9 милиона – частни. Общата инсталирана мощност на обществените зарядни съоръжения възлиза на 226 милиона киловата към края на януари, или средно около 47 киловата на точка.

Разширяването на мрежата от зарядни точки и станции е резултат от нарастващото търсене на електромобили в Китай. През 2025 г. производството и продажбите на този тип превозни средства са били съответно 16,6 и 16,5 милиона броя, с годишен ръст от около 30%.

Китай вече изпълнява и тригодишен план за развитие на инфраструктурата, който предвижда до 2027 г. изграждането на 28 милиона зарядни съоръжения и значително увеличаване на капацитета на обществените до над 300 милиона киловата.