"България Еър" отмени полетите си до и от страни в Близкия изток

"България Еър" съобщи на интернет страницата си, че поради извънредната ситуация в Близкия Изток е получено официално съобщение от летищните власти в Израел и всички полети на авиокомпанията до и от Тел Авив са анулирани до 2 март включително.

Отмяната на полетите се дължи на ескалацията на напрежението между Израел и Иран тази сутрин и последвалото затваряне на въздушното пространство над Израел за граждански полети.

Всички пътници от полети FB571/2 и FB573/4 от и до Тел Авив, планирани за изпълнение до 2 март включително, ще бъдат уведомени своевременно.

Американският президент Доналд Тръмп тази сутрин потвърди, че Израел и САЩ нанасят съвместно удари по Иран, а в отговор Иран извърши ракетна атака срещу щаба на Пети американски флот в Бахрейн. Иранската армия обяви, че е извършила нападения срещу още три американски военни бази в Близкия изток - в Катар, Кувейт и ОАЕ.

БТА припомня, че "Уиз еър" съобщи днес, че във връзка с последната ескалация на ситуацията със сигурността в Иран, преустановява всички свои полети от и до Израел, Дубай, Абу Даби и Аман. Мярката влиза в сила незабавно и ще продължи до 7 март включително.

Турският национален авиопревозвач "Търкиш еърлайнс" ("Turkish Airlines") обяви, че спира полетите си до Ливан, Сирия, Ирак, Иран и Йордания до 2 март, след като някои от страните в Близкия изток затвориха въздушното си пространство.

Германската авиокомпания "Луфтханза" (Lufthansa) също обяви, че преустановява всички полети до и от Тел Авив, Бейрут и Оман до 7 март, както и полетите до и от Дубай в събота и неделя, съобщиха световните агенции.

"Ер Франс - Ка Ел Ем" (Air France-KLM) също отмени полетите до и от Тел Авив и Бейрут, насрочени за събота. Нидерланската авиокомпания "Ка Ел Ем" (KLM), част от групата, отмени полета от Амстердам до Тел Авив, планиран за събота, като планира да спре да изпълнява този маршрут.

Отменен е и днешен полет на японския превозвач "Джапан Еърлайнс" (Japan Airlines) от Токио до Доха, както и обратен полет на 1 март, съобщи Никей.

Британската авиокомпания "Върджин Атлантик Еъруейс" (Virgin Atlantic Airways) заяви, че временно ще избягва иракското въздушно пространство, което ще доведе до някои пренасочвания и отмяна на един от полетите ѝ днес.

Междувременно данни на уебсайта за проследяване на въздушния трафик "ФлайтРадар 24" (FlightRadar24) сочат, че днес не се извършват полети над въздушното пространство над Иран и Ирак.