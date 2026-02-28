Енергоборсата: С 4,44% поевтинява токът за българския бизнес утре

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

При средна цена от 53,37 евро (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент „Ден напред“, сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка - 1 март.

Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 55,85 евро за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-евтина с 4,44 процента в сравнение с цената за днешния ден, информира БТА.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 36,12 евро за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 70,61 евро за мегаватчас.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 81 999,35 мегаватчаса електроенергия.

В пазарния сегмент „В рамките на деня“ среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 20,08 евро (без ДДС) за мегаватчас.

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 22,25евро (без ДДС) за мегаватчас.