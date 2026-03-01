Биткойнът се възстанови над 68 000 долара след смъртта на Хаменей

Биткойнът и останалите водещи криптовалути отчетоха рязко възстановяване в началото на азиатската търговия в неделя, след като Иран потвърди, че върховният лидер аятолах Али Хаменей е бил убит при военна операция на САЩ и Израел, пише БТА.

Най-голямата криптовалута по пазарна капитализация поскъпна с 2,21 на сто до 68 196 долара непосредствено след новината. Около 11:00 часа местно време в Сингапур тя се търгуваше на ниво около 67 700 долара, след като в събота отбеляза спад от 3,8 на сто. Към 6:30 часа в неделя българско време котировката е 67 213 долара, което е ръст от 2,24 на сто, сочи справка на БТА в търговската платформа на „Байнанс" (Binance).

Етерът – вторият по големина дигитален токен – поскъпна с 4,58 на сто и отново премина границата от 2000 долара.

Криптопазарите, които функционират денонощно, реагираха незабавно на началото на бомбардировките, като първоначално отчетоха силни разпродажби. Иран предприе ответни удари срещу цели в Израел, Катар, Обединените арабски емирства и Бахрейн и заплаши с нови атаки срещу бази, свързани със САЩ в Ирак.

Въпреки това дигиталните активи започнаха да възстановяват загубите си по-късно през деня, като биткойнът отчете ускорено поскъпване след първоначалните съобщения за смъртта на Хаменей.

„Трейдърите като цяло не очакват конфликтът с Иран да има сериозни негативни икономически последствия, а търсенето на опции за повишение на Биткойн явно се е увеличило през последните дни", заяви пред Блумбърг Маркус Тилен, ръководител на отдела за проучвания в „10Екс Рисърч" (10x Research). По думите му инвеститорите се позиционират и преди предстоящото заседание на Управлението за федералния резерв на САЩ.