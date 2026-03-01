Бивш министър на енергетиката: Вместо полуистини за сметките за ток, нека извадят всички данни

Няма логика да се повишат двойно данните в консумацията на ток между декември и януари. Трябваше да се извадят всички реални данни, а вместо това в момента се казват полуистини. Това каза в предаването "Тази неделя" по Би Ти Ви бившият министър на енергетиката Александър Николов.

Вече има потвърждение, че има случаи, когато електромерите правят странни грешки. Всички данни са налични, трябва да ги извадят. Ако има целенасочено манипулиране, то е лесно проследимо, добави Николов.

Средното отклонение в общата консумация по официални данни е 10,3 процента, уточни той. По думите му отговорните институции можели да направят пълния анализ за няколко часа и не можел да си обясни защо не покажат всички данни.

Николов обясни: "Какви са фактите? В края на 2024 г. има огромна сума пари, която се отпуска по модернизационния фонд на ЕСО и трите електроразпределителни дружества - 327 млн. лева. Това са пари от Европа, които са пренасочени точно към тези дружества, за да се подобри услугата. Те следва да са положили достатъчно усилия, за да бъдат понижени разходите по тази услуга или да ги направи по-ефективни. Първият проблем е, че никъде не се споменава тази процедура, вторият е, че не се споменава контролът по тази услуга и третият е, че никой не говори какво се случва в този период след декември 2024-а, след това изпълнението през 2025-а."

Хората не издържат на този разход и е съвсем нормално да вдигнат ръка, смята Николов.

Сега се обяснява, че само регулаторът е виновен, което е пълна глупост. През последните 4 години базовите мощности в България са тотално разбити. Ако произвеждаш ресурс в собствената си държава, колкото повече произвеждаш, толкова повече ще му падне цената. Когато правиш така, че държавата ти да внася този ресурс, цената ще продължи да се покачва. Има страшно много натрупани грешки и те не се обсъждат, убеден е бившият министър.

Как е възможно всички държави около България да инвестират в балансиращи мощности и да стават наш вносител, при положение че 3 години по-рано ние сме изнасяли средномесечно над 1 милион мегаватчаса, недоумява Николов.

Според него служебният министър може поне да покаже реалното състояние на системата.

Съжалявам, че ще съм лошият вестоносец, но както 4 години се разрушава една система, така и възстановяването й ще отнеме поне този период. Можеше да има решение за социално подпомагане на групите, които не могат да се справят с тези сметки, каза още той.

Николов е категоричен, че трябва да се разбере има ли злонамереност в тези доказани грешки в сметките за ток и да се потърси кой има полза от това два месеца преди изборите.