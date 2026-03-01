ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Удавяне в бъчва с вино, обезглавен крал и убити пр...

Иран пусна петролните доставки през Ормузкия проток

Кораби в Ормузкия проток СНИМКА: Pixabay

Иран отмени блокадата на Ормузкия проток, ден след като временно спря преминаването на петролни танкери. „Протокът ще остане отворен до по-нататъшно решение", заяви генерал Мохсен Резаи, бивш командир на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, цитиран от "Файненшъл таймс".

Резаи добави, че американските военни кораби все още се считат за „законни цели" за иранските дронове.

След началото на операцията на САЩ и Израел срещу Иран много държави сами спряха танкерите си. По данни на Kpler трафикът вчера е паднал със 70%. 11 танкера с втечнен газ, плаващи към или от Катар, са спрели, пише Bloomberg.

Кораби в Ормузкия проток СНИМКА: Pixabay

