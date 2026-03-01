Цените на горивата у нас през изминалия месец тръгнаха нагоре

За последния месец цената на бензина у нас се е повишила и има тенденция на поскъпване. Това сочат данните на специализираната платформа "Фюело" (Fuelo).

Ако на 1 февруари най-масово използваният бензин A95 се е продавал за 1,23 евро за литър, то към днешния ден средната му цена на дребно е 1,26 евро за литър, което означава, че ръстът на цената е 0,03 евро за литър или 1,61 на сто. Бензинът А98 премиум е поскъпнал с 0,01 евро за литър (0,68 на сто). На 23 февруари цената му за литър е била 1,47 евро, а днес се продава по 1,48 евро и тенденцията е за повишаване на цената, посочват от пратформата.

Дизелът за последния месец е поскъпнал с 0,03 евро за литър или 2,38 процента и отново е с тенденция на поскъпване. На 1 февруари литър от този вид гориво се е търгувал за 1,26 евро, а сега средната му цена е 1,29 евро за литър. За последната седмица дизелът е поскъпнал с 0,02 евро за литър или с 1,57 на сто.

За разглеждания едномесечен период цената на пропан-бутана се е повишила с 0,01 евро за литър или с 1,75 процента с тенденция на застой на цената, според специализираната платформа. За последната една седмица няма промяна в цената на пропан-бутана.

За изминалия месец цената на метана се е повишила с 0,01 евро за килограм или с 0,89 на сто, като тенденцията е на ценови застой, пише БТА.