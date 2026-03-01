ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Удавяне в бъчва с вино, обезглавен крал и убити пр...

Международната агенция за енергията следи ситуацията в Близкия изток и потенциалното въздействие върху пазарите

Изпълнителният директор на МАЕ - Фатих Бирол СНИМКА: Радио Китай

Международната агенция за енергията (МАЕ) активно следи събитията в Близкия изток и произтичащите от тях потенциални последици за световните пазари на петрол и газ, както и търговските потоци. Това заяви днес изпълнителният директор на МАЕ Фатих Бирол в публикация в „Екс" (X), предаде Ройтерс.

„До момента пазарите са добре снабдени", подчерта Бирол и добави, че е в контакт с министерствата на основните производители в региона и правителствата на страните членки на МАЕ във връзка със ситуацията.

След въздушните удари на САЩ и Израел по Иран, снощи корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) спря корабоплаването в Ормузкия проток, съобщи иранската агенция Тасним.

Протокът между Иран и Оман е ключов морски път за доставките на петрол, като страните от ОПЕК, сред които и Иран, изнасят по-голямата част от петрола си именно през този маршрут, пише БТА.

