Затворено е небето над Иран, Ирак, Сирия, Йордания и Израел. Трафикът от Далечния изток се събира над България

Небето над Иран, Ирак, Сирия, Йордания и Израел е пусто. Във въздушното пространство няма и един самолет към 14,02 ч, то е затворено след ударите на САЩ и Израел срещу Иран и ответните на Техеран.

EASA (Европейската агенция за авиационна безопасност) издаде спешно предупреждение за въздушното пространство над Близкия изток след рязка ескалация на военната активност в региона. Публикуваният високостепенен бюлетин за конфликтна зона (CZIB 2026-03) съдържа необичайна и мащабна препоръка към всички авиопревозвачи да не извършват полети на никаква височина в засегнатите райони.

Предупреждението обхваща въздушните пространства на Иран (Tehran FIR), Ирак (Baghdad FIR), Израел (Tel Aviv FIR), Йордания (Amman FIR), Кувейт (Kuwait FIR), Ливан (Beirut FIR), Оман (Muscat FIR), Катар (Doha FIR), Обединените арабски емирства (Emirates FIR) и Саудитска Арабия (Jeddah FIR).

От EASA посочват „висок риск за гражданската авиация" заради използване на противовъздушни системи с обсег на всички височини, опасност от крилати и балистични ракети, както и риск граждански самолети да бъдат погрешно идентифицирани като военни цели. Като допълнителен фактор се изтъква възможността от ответни действия, които биха могли да засегнат и съседни държави с разположени военни бази.

Въпреки че EASA предупреди да не се лети над Оман и Саудитска арабия трафикът в небето на саудитците е сериозен.

От flightRadar24 към 14,02 ч става ясно, че самолетният трафик от и за Далечния изток се разделя около пустото въздушно пространство в Близкия изток. На север той е над Казахстан и Туркменистан, събира се при Азербайджан и едните самолети летят над Турция или над Грузия, което значи, през Черно море.

Второто трасе е през Индия, Саудитска арабия, Египет и всичко се събира в българското небе.

От авиационния бранш коментираха, че са затворени летищата в Дубай, Аби Даби, Катар, Бахрейн.

Редица големи авиокомпании, сред които Emirates, Qatar Airways, Lufthansa и British Airways отменят или пренасочват полети, преминаващи през региона. Очаква се засилен трафик през турското и египетското въздушно пространство, удължаване на полетното време по редица дълги маршрути, технически кацания за презареждане и възможни закъснения и анулации в глобален мащаб.

Още на 28 февруари "Ер Франс - Ка Ел Ем" (Air France-KLM) отмени полетите до и от Тел Авив и Бейрут, насрочени за събота.

"България еър" спря до 2 март включително полетите си до Израел. "Уиз еър" съобщи, че във връзка с последната ескалация на ситуацията със сигурността в Иран, преустановява всички свои полети от и до Израел, Дубай, Абу Даби и Аман. Мярката влиза в сила незабавно и ще продължи до 7 март включително.

"Търкиш еърлайнс" ("Turkish Airlines") обяви, че спира полетите си до Ливан, Сирия, Ирак, Иран и Йордания до 2 март, след като някои от страните в Близкия изток затвориха въздушното си пространство.

