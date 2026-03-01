ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Токът за българския бизнес утре поскъпва с 11 на сто спрямо миналия понеделник

Токът за българския бизнес утре поскъпва с 11 на сто спрямо миналия понеделник

Миналия понеделник, 23 февруари, токът за бизнеса се продаваше на цена от 81,36 евро за мегаватчас. Снимка: Pixabay

При средна цена от 90,29 евро (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент „Ден напред", сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка - 2 март.

Миналия понеделник, 23 февруари, токът за бизнеса се продаваше на цена от 81,36 евро за мегаватчас. Това означава, че електроенергията утре ще бъде по-скъпа с 10,98 процента в сравнение с цената за първия работен ден на миналата седмица.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 76,10 евро за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 104,74 евро за мегаватчас.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 96 736,20 мегаватчаса електроенергия.

В пазарния сегмент „В рамките на деня" среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 21,12 евро (без ДДС) за мегаватчас.

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 22,87 евро (без ДДС) за мегаватчас, пише БТ.

