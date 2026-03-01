ОПЕК увеличава производството на петрол на фона на войната

Страните от ОПЕК+, на виртуална среща в неделя, се споразумяха да увеличат производството на петрол, тъй като нова вълна от удари бомбардира Иран и околния регион.

Групата от водещи страни производителки на петрол заяви, че ще увеличи дневния си добив с 206 000 барела на ден, след като по-рано през годината спря постепенното увеличение на производството. През четвъртото тримесечие ОПЕК увеличи производството със 137 000 барела на ден, съобщава CNN.

В изявление групата не спомена конфликта, но заяви, че ще продължи да оценява пазарните условия.

Увеличението на производството може донякъде да притъпи очаквания скок на цените на петрола, но енергийните анализатори не очакват увеличенията на производството да направят много, за да контролират цените.

„Намираме се в точка на голяма несигурност", каза Дан Пикеринг, основател и главен инвестиционен директор на Pickering Energy Partners. „Вероятно ще има много възходи и падения през следващите 72 часа."

Иран е нанесъл удари по много от съседите си, но досега не е атакувал нефтени находища и рафинерии на други страни, както е правил в миналото. Цената на петрола вероятно ще се повиши в неделя вечер поради риска от намалени доставки в Близкия изток, каза Пикеринг. Но ако това прекъсване действително се случи, цените лесно биха могли да надхвърлят 80 долара за барел, спрямо около 70 долара в петък, когато пазарът затвори.

Друг фактор е Ормузкият проток, тесният проход, през който преминава 20% от световния петрол. Иран контролира северното крайбрежие на пролива и корабоплаването през точката на претоварване е на практика сведено до минимум. Не е ясно колко дълго ще бъде прекъснато движението. Но това може би няма значение.

„Не е необходимо петролът да бъде физически спрян, за да се повишат цените рязко", отбеляза Найджъл Грийн, основател и главен изпълнителен директор на deVere Group. „Само разходите за застраховки, пренасочването на корабите и предпазното складиране могат да затегнат очакванията за доставките."

Анализаторите не очакват ОПЕК да увеличи производството си още повече, дори ако цените скочат: страните производителки на петрол нямат много свободен капацитет след увеличаването на производството през 2025 г.