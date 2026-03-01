ОПЕК+ обяви увеличаване на производството на петрол от април

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Осемте водещи страни в Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ, известни като ОПЕК+, планират да увеличат добивите с 206 000 барела на ден от април. Това обяви днес ОПЕК+ след проведена онлайн среща, информира ДПА, цитирана от БТА.

Организацията, от която е част и Иран, не коментира започналите вчера военни действия в Близкия изток. Обявеното увеличение е продиктувано от стабилни глобални икономически перспективи и ниски запаси, посочиха от ОПЕК+ в прессъобщение.

Повечето анализатори очакваха по-скромно увеличение на производството на петрол от осемте страни - Саудитска Арабия, Русия, ОАЕ, Казахстан, Кувейт, Ирак, Алжир и Оман, като от „Комерцбанк" (Commerzbank) предвиждаха увеличение с около 137 000 барела на ден.

Според данни на Международната агенция за енергията (МАЕ) световното производство на петрол в началото на годината е било 106,6 милиона барела на ден.

Доставките на суров петрол от Иран могат да бъдат преустановени в резултат на започналите вчера атаки на Израел и САЩ срещу Ислямската република, въпреки че за по-значим фактор за пазарите се счита корабоплаването през Ормузкия проток.

Около една пета от световните петролни доставки преминава през протока.

Иранската новинарска агенция Тасним съобщи вчера, че Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) е спрял корабоплаването в Ормузкия проток след въздушните удари на САЩ и Израел по Иран, а според информация от Оман, в неделя в региона е бил атакуван петролен танкер.

Макар страните от ОПЕК+ да могат лесно да компенсират спирането на производството на петрол в Иран, те не разполагат с достатъчен свободен капацитет, за да компенсират пълното затваряне на пролива, според анализатори на „Комерцбанк".