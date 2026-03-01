Египетски археолози откриха скривалище с цветни саркофази и редки папируси

Египетски археолози са намерили скривалище, в което в далечното минало са складирани 22 цветно изрисувани саркофага и колекция от редки папируси от Третия преходен период на Древен Египет (от около 1070 г. пр. Хр. до 664 г. пр. Хр.), съобщиха местни медии. Откритието е направено при разкопки в югозападния ъгъл на двора на гробницата на Сенеб в некропола на древната столица Тива на западния бряг на река Нил в Луксор, предава БТА.

Съдържащите мумии дървени саркофази са били подредени на десет хоризонтални реда в квадратна камера в скалата, обясни прочутият египетски археолог Захи Хауас, чиято фондация участва в съвместната мисия с Върховния съвет за антиките на Египет. Учените са се натъкнали и на глинени съдове, в които се смята, че са съхранявани останките от мумификационните материали.

Археолозите са извършили спешна реставрация, като са укрепили крехките дървесни фибри и са стабилизирали слоевете на оцветения пластир (основа за рисуване от гипс или вар). Артефактите са заснети, описани и изпратени за съхранение.

Сега екипът се опитва да разгадае мистерията около самоличността на погребаните, тъй като върху саркофазите са изписани по-скоро заеманите длъжности, а не имена, каза генералният секретар на Съвета Хишам ал Лейти. Най-често срещаната титла е „възпяващ Амун" или „възпяваща Амун", което отваря врата към проучването на прослойката на религиозните певци през тази епоха. Продължават и разкопките в опит да се намерят оригиналните гробници, от които саркофазите са били пренесени.

В голям керамичен съд са открити осем папируса, част от които все още с оригиналния си глинен печат. Екипът с вълнение очаква да научи съдържанието им, след като бъдат реставрирани и преведени.