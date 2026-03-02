Ефектът от Иран: Бензинът и дизелът у нас вече поскъпнаха с по 1 цент, трендът ще продължи

Бензинът и дизелът у нас поскъпнаха средно с по 1 цент. В неделя по бензиностанциите масовия А95 вече струваше по 1,26 евро, след като от началото на годината трайно стоеше на 1,24-1,25 евро. Дизелът струва по 1 евроцент по-скъпо от бензина.

Трендът този път започна още в средата на седмицата, когато котировките на петрола тръгнаха нагоре, защото още тогава иранската гвардия предупреди всички танкери да не минават през Ормузкия проток, през който протича около 20% от световната търговия с петрол.

В резултат в петък петролът сорт Брент стигна почти до 73 долара за барел, а се появиха прогнози, че в понеделник световната търговия ще започне от 80 долара. Британската банка Баркли прогнозира през уикенда, че скоро котировките ще стигнат и 100 долара, което е почти с 28% над средната цена за последните 2-3 месеца.

Рафинерията на "Лукойл" в Бургас работи с микс от петрол, който се внася от Бразилия и други държави и реално въздушните удари над Иран не влияят на транспортирането му. Едно вдигане на котировките обаче неминуемо ще се отрази на цените на всички борси в света.

Всичко зависи от това колко дълго продължи размяната на въздушни удари и до каква степен ще се разгори конфликтът. В неделя стана ясно, че САЩ засега не възнамеряват да освобождават гориво от петролния си резерв, както направиха в първите дни след нападението на Русия над Украйна през 2022 г. с цел да успокоят пазарите.

Служител на Министерството на енергетиката на САЩ е заявил пред "Файненшъл таймс" в неделя, че "няма никакви дискусии" относно стратегическия петролен резерв, когато е бил попитан за подготовката, за да се предотврати скок на цените на суровия петрол. Стратегическият резерв на САЩ съдържа около 415 милиона барела. Ако обаче Иран затвори трайно Ормузкия проток, дори целият петролен резерв на САЩ не би помогнал за успокояване на пазарите.