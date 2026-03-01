Япония забранява от април използване на външни батерии по време на полет

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министерството на транспорта на Япония е уведомило авиокомпниите, че ще забрани използването на външни батерии по време на полет от април след поредица инциденти, свързани със самозапалване, предаде Киодо, позовавайки се на източник.

Забраната няма да обхваща само използването на външни батерии за зареждане на смартфони, но и зареждането на самите батерии от контактите в самолетите, посочва източникът, на когото агенцията се позовава.

Министерството е решило да затегне мерките, след като от юли призовава пътниците при полет да не държат външни батерии в багажните клетки над седалките, а на място, до което могат да стигнат лесно, предава БТА.

Литиево-йонните батерии, които обикновено се използват при външните батерии, могат да се самовъзпламенят при физическо въздействие или заради постепенното им остаряване, според министерството.

Външни батерии не е позволено да се пренасят в чекирания багаж, а за пренасянето им в ръчния багаж има ограничения за броя и капацитета.

През февруари 2025 г. на борда на нискотарифния авиопревозвач "Еър Бусан" (Air Busan) избухна пожар, за който се смята, че е причинен от дефектна външна батерия.

По-рано тази година редица южнокорейски авиокомпании вече забраниха използване на външни батери по време на полет, а на 15 януари такава забрана обяви и "Луфтханза груп" (Lufthansa Group).