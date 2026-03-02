Банката на Англия, която пази половината от златния ни резерв, е национализирана след шпионска операция

За три години над 140 затворници успяват да произведат перфектни банкноти на стойност 140 млн. британски лири

Банката на Англия, където в момента се съхранява близо половината от златния резерв на България, отбеляза вчера 80 години от национализирането си. Това се случва на 1 март 1946 г., като една от сериозните причини е свързана с особено любопитна история от времето на Втората световна война. Става дума за тайната операция “Бернхард”, по време на която Третият райх произвежда фалшиви банкноти (фунтове стерлинги и американски долари), за да девалвира британската икономика. С невероятна прецизност са изработени пари на стойност 135 милиона лири, с които германците основно плащат за шпионски услуги и диверсии. По мащаб и значение това е най-успешната деструктивна финансова операция на тайни служби, провеждана някога в човешката история.

В началото на Втората световна война англичаните провеждат акция за хвърляне на фалшиви талони за храна от самолети с цел да провалят немската система за снабдяване на населението. Това на свой ред дава на германците импулс да надградят идеята. Въодушевен от новаторската мисъл, началникът на техническия отдел на Главното управление за имперска сигурност Алфред Науйокс предлага на шефа си Райнхард Хайдрих Англия

да бъде залята с фалшиви

британски лири,

и то в количества, способни да нарушат паричния баланс на Острова. Банкнотите могат да бъдат разхвърляни със самолет или вкарани чрез неутрални страни. Докладват идеята на Хитлер и той на мига я прегръща.

Операцията е възложена на майора от СС Бернхард Крюгер и получава семплото име “Бернхард”. Той събира в концентрационния лагер Захсенхаузен всички налични фалшификатори от Централна и Източна Европа. Затворниците получават неочакван шанс за оцеляване и се отплащат с ентусиазиран и дяволски прецизен труд.

Екипът фалшификатори първо трябва да реши проблема с хартията, след това да гравира клишетата за производството и накрая да открие как се генерират серийните номера на банкнотите. И с трите задачи затворниците се справят великолепно.

Химиците анализират хартията, откривайки

наличието на нишки от особен вид лен

С големи усилия, заличавайки пътя на стоката, успяват да доставят необходимата суровина. Възлагат производството, свързано с редица предизвикателства и неуспехи, на работещ и до днес немски концерн за производство на хартия. Междувременно двама от най-добрите немски гравьори успяват да произведат неразличими клишета, което им отнема седем месеца денонощен труд. И последно, след серия от шпионски ходове успяват да се сдобият с логиката на серийните номера, превръщайки банкнотите еднакви с оригинала.

Мостри на произведените партиди с фалшиви пари са изпращани в Швейцария със също така фалшиво придружително писмо от Райхсбанк, в което се изразява съмнение за истинността на парите. Полученият от Швейцария отговор гласи, че банкнотите без съмнение са автентични.

Това е окуражаващо и германците вдигат залога, като молят швейцарците да изпратят мострите за допълнителна сигурност в Англия, откъдето в крайна сметка е получен същият отговор.

За 3 години повече от 140 затворници успяват да произведат 9 милиона банкноти на стойност близо 135 милиона британски лири. Това е колосална сума за онова време. Германците не намират сигурен начин да вкарат толкова голямо количество пари в Англия и се ограничават в използването им за финансиране на множество тъмни операции.

През 1944 г., когато Германия е във война и със САЩ, вече се правят и фалшиви долари. Изработването на клишета за американските пари е възложено на фалшификатор на име Соломон Смолянов.

В края на войната германците, участвали в операция “Бернхард”, натоварени на камиони, пробват да се спасят от настъпващите съюзници. Остатъците от парите и документацията, свързана с производството, са хвърлени през май 1945 на дъното на езерото Топлицзее, откъдето част е извадена от водолази през 1958 година.

Самият Бернхард Крюгер прекарва 2 г. в следствен арест. През 50-те е съден, но оправдан благодарение на свидетелства на бивши концлагеристи, които казват, че той е полагал грижи за тях. Вече свободен, Крюгер започва работа за същия концерн, произвел хартията за операция “Бернхард”.

Всъщност никой от замесените не понася отговорност, защото след войната действията на организаторите се приемат за “военна хитрост”. Разбира се, голямата щета остава за англичаните. След като се изясняват детайлите около историята, Английската банка се принуждава да изтегли от обращение и подмени основна част от банкнотите си.



Трезорите в подземията на Лондон

се отварят с ключове, дълги 3 фута

Банката на Англия (Bank of England) е централната банка на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия. Създадена е още през 1694 г. и става модел, по който са изградени съвременните големи централни банки. Всъщност тя е втората централна банка след Банката на Швеция (1668) и осмата най-стара банка в света. През вековете с набраните от банката средства били финансирани завоевателните войни и експедиции на най-голямата империя в историята на човечеството. И до днес тя е официален банкер на британския монарх. След национализацията през 1946 г. става публична организация, напълно принадлежаща на правителството, отговорна пред парламента, но с пълна независимост в провеждането на паричната политика. Тя е сред 8-те банки, които имат право да печатат банкноти в Обединеното кралство, но има монопол в печатането на банкноти в Англия и Уелс и регулира печатането на банкноти от частни банки в Шотландия и Северна Ирландия. Намира се в Лондонското сити от 1734 г. насам.

Банката е пазител на официалните златни резерви на Обединеното кралство, както и на около 30 други държави, сред които и България. Трезорът, който се намира в подземията на Лондон, има площ, по-голяма от втората по височина сграда в британската столица и се отваря с ключове, дълги 3 фута.