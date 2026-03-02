Доларът и швейцарският франк поскъпнаха след ескалацията в Близкия изток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Доларът и швейцарският франк отбелязаха отчетливо поскъпване благодарение на статута си на „валути убежища" на фона на военната ескалация в Близкия изток – първи знак за нервност сред инвеститорите в очакване на отварянето на пазара на петрол, съобщи АФП.

Вчера към 22:00 ч. по Гринуич (00:00 ч. българско време днес) американската валута повиши стойността си с 0,37% спрямо еврото – до 1,1768 долара за едно евро. Тя увеличи цената си с 0,54% спрямо британската лира – до 1,3409 долара.

Швейцарският франк поскъпна с 0,57% спрямо еврото – до 0,9034 швейцарски франка за едно евро.

Когато геополитическият риск нараства, инвеститорите са склонни да се насочват към валути, считани за сигурни – като долара и швейцарския франк, посочи АФП, цитирана от БТА.