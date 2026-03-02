Акциите на авиокомпании в Австралия и Азия спаднаха с над 5%

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Акциите на австралийската авиокомпания „Куонтас", „Сингапур Еърлайнс" и „Джапан Еърлайнс" поевтиняха с над 5% днес, след като САЩ и Израел нанесоха удари по Иран през уикенда, което наруши пътуванията и изстреля цените на петрола нагоре, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Световният въздушен трафик е в хаос, след като войната в Иран принуди днес за трети ден да останат затворени ключови транспортни центрове в Близкия изток, включително Дубай и Доха. Десетки хиляди пътници по света бяха блокирани, а хиляди полети – засегнати.

Цените на петрола скочиха с над 8% до най-високите си нива от месеци, след като Иран и Израел засилиха атаките в Близкия изток, бяха повредени танкери и бяха нарушени доставки от ключовия производствен регион.

На този фон акциите на „Куонтас" поевтиняха с 10,4% до най-ниското си равнище от 10 месеца при отварянето на борсата в Австралия.

Акциите на други азиатски превозвачи също се понижиха в ранната търговия.

„Куонтас" съобщи, че полетите ѝ не са засегнати, тъй като компанията не лети до летища в Близкия изток, но предлага безплатни промени на резервации за клиенти, които трябва да коригират плановете си за пътуване заради конфликта.

„Куонтас" изпълнява полети до Европа от Австралия и Сингапур и има партньорство с авиокомпания „Емирейтс", чието основно летище в Дубай е затворено.