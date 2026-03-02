Иван Хиновски: Има ръст на потреблението на ток, но има и нелогични сметки

Имаме информация, че наистина има голям ръст на потреблението. Но има нелогични сметки на потребители. От тази проверка на КЕВР се оказва, че има потребители с абсурдни показатели и трябва да разберем от кибератака ли е това, от манипулиране на уреди ли, от повредени уреди ли. Това заяви Иван Хиновски, енергиен експерт в предаването на Би Ти Ви „Тази сутрин".

Димитър Маргаритов, бивш председател на КЗП, подчерта: „На потребителската защита ѝ трябват бързи действия, не гръмки изказвания. Ако се установи, че е подаван по-ниско напрежение, че не са отчитани коректно преди Коледа показателите на уреда – това си е нелоялна практика", каза той.

Петър Анастасов, който има жилище в България, но живее в Крит, сподели: „Постепенно сметки в България станаха почти двойни. Тричленното ми семейство в Крит харчим колкото баща ми – сам човек – в България. За миналата зима сметката е на половината от настоящата – 58 евро, а ние в Крит за трима души плащаме 47 евро."

Маргаритов уточни: „Вижда се, че има ескалация на цените. Много се говори в последните години, но малко се прави, и хората нямат доверие в институциите и не искат да подават жалби. Не е проблемът дългият срок по произнасяне по жалбата, а това, че трябва да си платиш сметката, докато чакаш да се произнесат по това реална ли е."

„Преди повече от 10 години едно правителство падна поради такива причини. Бих посъветвал хората да подават жалби, да бъдат активни – това ще предизвика реакция. Трябва представители на електроразпределителните дружества да кажат какво се е случило, да си понесат санкциите, а потребителите да бъдат компенсирани", каза още той.

„Не бих казал, че някой се заиграва с тока. Това е просто стечение на обстоятелствата", на мнение е Хиновски.