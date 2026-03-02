Поскъпването на петрола намаля, след като по-рано стигна 13% заради конфликта в Близкия изток

Цените на петрола скочиха с до 13 на сто в понеделник, след като корабоплаването през ключовия Ормузки проток беше нарушено заради ударите над Иран, съобщи Ройтерс.

Фючърсите на петрола сорт Брент, който е референтен за Европа достигнаха 82,37 долара за барел – най-високото равнище от януари 2025 г., преди да отстъпят част от печалбите и към 08:05 ч. българско време да се търгуват с ръст от 5,41 долара или 7,4 на сто до 78,28 долара за барел.

Американският лек суров петрол WTI поскъпна до максимум за деня от 75,33 долара за барел – увеличение от над 12 на сто и най-високо ниво от юни, след което цената се понижи до 71,76 долара за барел, което представлява ръст от 4,74 долара или 7,1 на сто.

И двата основни сорта отчетоха рязко поскъпване на фона на продължаващ обмен на удари, при който бяха повредени танкери и сериозно затруднени доставките през Ормузкия проток – воден път между Иран и Оман, свързващ Персийския залив с Арабско море.

През протока ежедневно преминават кораби, превозващи количества петрол, равняващи се на около една пета от световното търсене, включително доставки от Саудитска Арабия, ОАЕ, Ирак, Иран и Кувейт, както и танкери с дизелово гориво, керосин и бензин за основни азиатски пазари като Китай и Индия.

По данни от корабния трафик над 200 плавателни съда, включително танкери за петрол и втечнен газ, са хвърлили котва извън протока. При нападенията в неделя са били повредени три танкера, а един моряк е загинал.

От началото на годината до края на търговията в петък Брент беше поскъпнал с над 19 на сто, а американският сорт – с около 17 на сто.

На фона на конфликта страните от ОПЕК+ (членовете на Организацията на страните износителки на петрол - ОПЕК и нейните партньорки - бел. ред.) се договориха в неделя за умерено увеличение на добива с 206 000 барела дневно през април.

Според данни на „Голдман Сакс" видимите световни запаси от петрол възлизат на 7,827 милиона барела, което е достатъчно за 74 дни търсене – ниво близко до историческата медиана.

Анализатори на „Сити" очакват цената на Брент да се движи между 80 и 90 долара за барел през тази седмица заради продължаващото напрежение, пише БТА.

Фючърсите на бензина в САЩ поскъпнаха с до 9,1 на сто до 2,496 долара за галон – най-високото равнище от юли 2024 г., а впоследствие се търгуваха при 2,381 долара за галон, което е ръст от 4,2 на сто. Анализатори предупреждават, че цените на дребно в САЩ могат да надхвърлят 3 долара за галон на фона на конфликта.