Скок в цените на благородните метали след ударите на САЩ и Израел по Иран

Цените на златото отбелязаха значителен ръст в днешната търговия. Ескалацията на геополитическото напрежение задълбочи несигурността в глобалната икономика, съобщава Ройтерс.

Към 06:32 ч. по Гринуич (08:32 ч. българско време) цената на спот златото се повиши с 1,88 на сто до 5376,44 долара за тройунция, след като по-рано по време на сесията достигна най-високото си равнище от повече от четири седмици с ръст от 2 на сто.

Според Кайл Рода, старши пазарен анализатор в "Кепитъл.ком" (Capital.com), посочи, че за разлика от предишни ескалации, в настоящия конфликт има силни стимули и за двете страни да продължат с ответните действия. Това създава риск от хаотична и волатилна среда, която ще подкрепя цената на златото в дългосрочен план.

Анализаторът Рос Норман определи златото като „най-добрия барометър за глобалната несигурност" и прогнозира, че металът ще бъде преоценен на нови рекордни нива в условията на „нова ера на геополитическа нестабилност", допълва Ройтерс, цитирана от БТА.

Фактори, ограничаващи ръста Въпреки ралито, печалбите на златото бяха частично ограничени от поскъпването на щатския долар, чийто индекс се повиши с 0,27 на сто. По-силната американска валута прави метала по-скъп за купувачите, използващи други валути.

Другите благородни метали също поскъпват. Среброто добави 1,3 на сто към стойността си, достигайки 95 долара за унция, след като отчете месечен ръст през февруари, платината поскъпна с 0,8 на сто до 2383,50 долара за унция, допълва Ройтерс.