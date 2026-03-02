ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Община Русе образува избирателни секции за изборит...

От 1 до 4 март в Шанхай се провежда 34-тият Източнокитайски пазар за внос и износ на стоки

Снимка: Китайска медийна група

От 1 до 4 март в Новия международен изложбен център в Шанхай се провежда 34-тият Източнокитайски панаир за внос и износ на стоки. Тази година той е с изложбена площ от 115 000 квадратни метра и 5291 щанда, а за участие са се регистрирали 3325 местни и международни компании, включително 375 чуждестранни от 14 държави и региони, съобщи КМГ.

Панаирът се състои от четири специализирани зони: облекло и аксесоари, текстил и тъкани, домакински стоки и декоративни подаръци. Има също така зони за трансгранична електронна търговия и демонстрационни зони на различни чужди страни и компании.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

