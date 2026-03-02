Австрийската полиция отхвърли електрическите коли

Австрийската полиция след обширни тестове заключи, че в момента електрическите автомобили не са подходящи за класически полицейски задачи. Резултатите от двугодишния проект показаха редица практически проблеми, които ограничават приложението им във всекидневната оперативна работа.

В тестовете са използвани 22 електрически автомобила Volkswagen ID.3 и ID.4, както и един Porsche Taycan. Целта е била да се провери дали електрическите автомобили могат да поемат ролята на стандартни патрулнки.

Автономността на колите е посочена като най-големият проблем. Пробегът на батерията се оказа недостатъчен за целодневни смени, особено в ситуации, включващи по-дълги интервенции или шофиране с висока скорост.

Освен това за разлика от класическите коли, които могат да се заредят за няколко минути, електрическите автомобили изискват значително повече време за зареждане, което представлява логистичен проблем в аварийни ситуации. На практика това означава, че електрическата патрулка може да бъде извън експлоатация точно когато е най-необходимо.

Служителите посочиха и други недостатъци. Някои модели не осигуряват достатъчна максимална скорост и достатъчно добри спирачки за бързи интервенции и преследвания. Отбелязани бяха и проблеми с пространството за оборудване, а критики бяха отправени и към управлението чрез сензорни екрани, което се оказа непрактично и потенциално опасно в стресови ситуации.