Лайвстрийм електронната търговия се превръща във водещ двигател на потреблението в Китай

Екип на Центъра за развитие към Държавната администрация за регулиране на пазара и Института за финансови и икономически стратегии към Китайската академия за обществени науки представи „Бяла книга за развитието на лайвстрийм електронната търговия през 2025 г.", в която се посочва че този модел вече е ключов двигател за растежа на потреблението в страната, съобщи КМГ.

Проучването показва, че в периода 2019-2024 г. лайвстрийм търговията е нараснала над 12 пъти, като през 2024 г. е формирала 80% от ръста на цялата електронна търговия. През 2025 г. общият обем на сделките надхвърля 5 трилиона юана – близо една трета от онлайн търговията, а броят на потребителите е бил 660 милиона.

Към момента в Китай действат близо 2,57 милиона компании, свързани с лайвстрийм търговията. Секторът играе важна роля за стимулиране на потреблението, създаване на работни места и развитие на реалната икономика. Наблюдава се и ускорена професионализация на стриймърите, както и засилване на ролята на брандовете, които все по-често управляват собствени канали за продажби на живо. Делът на този тип продажби вече надхвърля 50%.

Същевременно се увеличава значението на малките и средните участници, а пазарът става по-разнообразен и децентрализиран.

Въпреки това секторът е изправен пред предизвикателства, свързани със сложността на веригите за доставки, подбора на продукти и репутационни рискове при нарушения от страна на популярни стриймъри.

Според авторите на доклада бъдещото развитие на сектора ще зависи от преминаването от модел, базиран на трафик, към такъв, фокусиран върху качество, съдържание и доверие. Лайвстрийм търговията вече се разглежда като „електронна търговия 3.0", която променя модела от това „потребителят да търси продукта" към такъв, при който „продуктът намира потребителя" и разкрива нови възможности за развитие на регионалната икономика и специализираните индустрии.