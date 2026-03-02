Китай ще изпрати бизнес делегация в САЩ за задълбочаване на икономическото сътрудничество

Китайският съвет за насърчаване на международната търговия (CCPIT) планира да организира делегация от предприемачи за посещение в САЩ в подходящ момент. Целта е да се задълбочи икономическото сътрудничество между различните провинции и щати и да се насърчи партньорството между компании в областта на инвестициите, търговията и технологиите, съобщи на пресконференция говорителят на съвета Уан Уъншуай, предаде КМГ.

По думите му, бизнес общностите на Китай и САЩ традиционно поддържат взаимноизгодни отношения, а CCPIT работи за поддържане на активен диалог между правителството и бизнеса и за създаване на благоприятна среда за сътрудничество.

До момента организацията е одобрила 119 проекта за участие на китайски компании в изложения в САЩ през 2026 г., като до края на февруари вече са реализирани 30 от тях.

Уан Уъншуай подчерта, че съветът ще съчетае двустранните контакти на високо равнище с институционалния диалог, като ще организира събития с участие на представители на бизнеса и властите. Ще се поддържат и редовни контакти с организации като Националния комитет за търговия между САЩ и Китай, Търговската камара на САЩ, Американската търговска камара в Китай и посолството на САЩ в Китай. Основен фокус ще бъдат области от взаимен интерес, като ще се провеждат и специализирани икономически събития.

Като двете най-големи икономики в света, Китай и САЩ ще бъдат домакини през 2026 г. съответно на срещата на лидерите на Азиатско-тихоокеанското сътрудничество (АТИС) и на срещата на върха на Г-20. Според Уан Уъншуай съвпадането на тези форуми ще окаже значително влияние върху глобалното икономическо управление.

Говорителят допълни, че CCPIT ще организира на бизнес форуми високо равнище в рамките на АТИС, включително среща на бизнес лидерите и заседания на Консултативния съвет. Освен това китайски компании ще бъдат насърчавани да участват в бизнес инициативите към Г-20 (B20) в САЩ.

По думите му тези инициативи ще допринесат за засилване на диалога, задълбочаване на сътрудничеството и насърчаване на устойчив и приобщаващ икономически растеж както в Азиатско-тихоокеанския регион, така и в световен мащаб.