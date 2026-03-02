Владимир Иванов: Много от пристигналия у нас слънчоглед не отговаря на европейските изисквания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

За последната седмица са открити 62 стоки с необосновано увеличение - плодове и зеленчуци, лекарства, млечни продукти, колбаси

Запазва се стойността на потребителската кошница от 57 евро

БАБХ прави активни проверки на пристигналите количества слънчоглед. По предварителна информация много от пробите не отговарят на европейски изисквания, но слънчогледът идва при нас за преработка и износ, а не за вътрешна консумация.

Това каза председателят на Координационния център към механизма по въвеждане на еврото Владимир Иванов на седмичния му брифинг.

Иванов успокои, че идеално е обезпечено паричното обращение. 87% са прибраните български левове, 3,9 млрд. лв. имаме неприбрани, но една част от тях никога няма да бъдат прибрани. Няма проблеми, няма оплаквания, преминахме през преходния период.

В Български пощи за периода 23.2-27.2 са реализирани 13072 операции за обмяна на 15 млн. лв., а от 5.1-27.2 - 161 хил. операци за 136 млн. лв.

За периода 19.-27.2 има 20 нови случая на фалшиви банкноти, образувани са 8 досъдебни производства, 5 преписки, 8 проверки, 23 банкноти за иззети. От началото на годината - 163 случая за опити за неистински евробанкноти.

КЗП за периода 19-25.02 е извършила 201 проверки на търговски обекти, открити са 15 нарушения, съставени са 40 акта, 12 наказателни постановления, сключени са 23 споразумения. Приоритетно се правят проверки в ресторанти и заведения за развлечения. 146 проверки са извършени с НАП в туристически обекти и заведения. Несъответствия има при неправилно обозначение, липса на цени, ценоразписи. Подават се жалби в КЗП за паркинги, автомивки, ключарски, шивашки, фризьорски услуги. За последната седмица са открити 62 стоки с необосновано увеличение - плодове и зеленчуци, лекарства, млечни продукти, колбаси. 1186 са жалбите и сигналите, повече от предходната седмица. От началото на годината пък има 307 сигнала за нарушения от онлайн търговци, издадени са 35 наказателни постановления.

Няма обаче системна тенденция за необосновено повишаване на цените.

НАП в периода 10.10 - 26.02 е извършила 10163 проверки, открити са 580 нарушения по закона за еврото, съставени са 771 акта, 180 наказателни постановления на стойност 470 хил. евро.

Относно цените на едро - към момента се запазва стойността на потребителската кошница от 57 евро. Наблюдава се стабилизация и равновесие на пазара. И при несезонните зеленчуци има стабилизация, но на високи равнища - основно при червен и зелен пипер и тиквички, където увеличението от началото на година е от над 100%.

Конкретните изменения на цените от началото на годината са:

червен пипер - с 1,12 евро

зелен пипер - с 1,60 евро

1,57евро на тиквички

40 цента на лимони

4 цента на краставици, но те поскъпнаха октомври, ноември миналата година, все още има много малки количества на пазара;

при доматите също има високи цени, от началото на годината са се вдигнали със 17 цента

картофи, зеле, моркови, лук са с добри цени, понеже са сезонни

Няма колебания при основните цени. При захар, фасул, ориз, брашно дори има намаление, яйцата запазват цените си, при олиото няма промяна, но има влияние заради информацията, идваща от Южна Америка. С 32 цента надолу е свинското месо, кашкавал - с 18 цента нагоре, маслото - със 17 цента нагоре.

На годишна база потребителската кошница се увеличава с 4 евро разлика потребителскста кошница, изцяло заради плодове и зеленчуци

домати - 30%

краставици 46

тикврички 100

лимони 69

червен пипер 19

зелен пипер 3

картофи надолу 23

зеле 32 надолу

моркови 32

лук 32

захар -3

фасул -11

ориз -3

свинско -1

кисело прасно мляко 0

пилешко нагоре 6

кашкавал сирене масло 5

олио 2

яйца 37 защото миналата година голямо намаление