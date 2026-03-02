Хуманоидни роботи ще работят в завода на BMW в Лайпциг (видео)

BMW ще "назначи" хуманоидни роботи в цеха за сглобяване на батерии в завода в Лайпциг. Новите служители, наречени от компанията "Физически изкуствен интелект", ще сглобяват компоненти и високоволтови батерии. Това стана възможно благодарение на сътрудничеството с Hexagon, която представи робота за първи път Aeon миналия юни. Предварителните тестове в Лайпциг бяха завършени през декември, а пълната пилотна фаза ще започне през лятото.

Робот на баварската компания успешно работи в завода в Спартанбърг, Южна Каролина, в продължение на десет месеца, на 10-часови смени, пет дни в седмицата, подпомагайки производството на над 30 000 кросоувъра X3. През това време роботът извърши над 90 000 прецизни операции по позициониране и монтаж на листови метални части за заваряване - задача, която изисква висока скорост и прецизност.

BMW подчертава, че целта на внедряването на подобни технологии не е да заменят хората, а да ги освободят от монотонни, физически взискателни и потенциално опасни задачи, за да подобрят условията на труд. Компанията обаче признава, че използването на роботи също така подобрява конкурентоспособността на производството ѝ.

BMW не е единствената компания в стремежа си да автоматизира фабрики. Подобни изпитания се провеждат от Mercedes-Benz (с робота Apollo в Берлин), Hyundai (планирайки да разшири употребата му в САЩ до 2028 г.) и Tesla, която активно разработва своя робот Optimus.