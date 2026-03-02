Европейските борси с рязък спад в предобедната търговия заради кризата в Близкия изток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На отрицателна територия откриха Европейските борси новата търговска седмица, тъй като глобалните пазари се сринаха, след като САЩ и Израел започнаха мащабни атаки срещу Иран през уикенда, предаде Си Ен Би Си.

Във Франкфурт DAX се срина с 558,12 пункта или 2,21 на сто до 24 726,14 пункта към 10:47 часа българско време.

Парижкият CAC 40 се понижи със 167,69 пункта или 1,95 на сто до 8413,06 пункта.

Лондонският FTSE 100 загуби 104,87пункта или 0,96 на сто до 10 805,68 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 изтри 11,58 пункта или 1,83 на сто до 622, 27 пункта, посочва БТА.