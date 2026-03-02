Глобалният опит на американския инвеститор в бизнеса с финансови услуги ще подпомогнат допълнително растежа на банката и подобряването на продуктите и услугите

tbi bank, най-бързо развиващата се challenger банка в България и Югоизточна Европа, е официално придобита от Advent International. Advent е един от най-големите и опитни глобални инвеститори в частен капитал, с активи под управление на стойност над 85 милиарда евро* и богат опит в инвестициите в сектора на бизнеса с финансови услуги.

Сделката, първоначално обявена през април 2025 г., беше финализирана днес, след като Европейската централна банка (ЕЦБ) даде регулаторното одобрение в средата на февруари 2026 г.

„Финализирането на сделката е важен момент не само за нашата организация, но и за българския банков сектор. Глобалният опит на Advent във финансовите услуги ще ни помогне да ускорим растежа си, да подобрим още повече продуктите си и да разширим възможностите за дигитално банкиране чрез нашите мобилни и онлайн платформи“, каза Питър Барон, CEO на tbi.

„Искам да благодаря на Питър Барон за това, че ръководи целия процес с увереност, прозрачност и изключителен професионализъм. Благодаря и на целия екип на tbi bank, който допринесе за успешното финализиране на сделката, като в същото време продължи да постига отлични бизнес резултати. Тази ангажираност на екипа и подкрепата от Advent ме правят уверен в бъдещия ни растеж“, споделя Ариел Хасон, председател на Надзорния съвет на tbi bank.

Милан Кулич, управляващ директор на Advent, коментира: „Завършването на придобиването на tbi bank засилва дългосрочния ангажимент на Advent към Централна и Източна Европа, където продължаваме да инвестираме капитал, комбинирайки задълбочени местни познания с глобален опит. Очакваме с нетърпение да работим с Питър, Ариел и техния екип, за да засилим още повече позицията на tbi като водеща технологична банка в Югоизточна Европа.“

„Придобиването се основава на значителния опит на Advent в инвестирането в регулирани финансови институции и платежни компании в световен мащаб. Вярваме, че tbi bank е в добра позиция за следващата фаза от своето развитие и сме решени да инвестираме допълнително в нейните дигитални възможности и предлагани на клиентите услуги“, казва Алфред Дерзидан, директор в Advent.

tbi bank е добре позната на българския пазар с мобилното си приложение и карта neon, които спестяват на клиентите редица традиционни банкови такси. Благодарение на супер приложението tbi bank app клиентите могат да извършват безплатни ежедневни банкови операции, да откриват депозити и спестовни сметки с едни от най-добрите лихвени проценти на българския пазар, както и да разделят плащания на вноски без допълнителни такси.

Подкрепата на Advent ще помогне на банката да ускори растежа на бизнеса си и да задълбочи сътрудничеството с над 38 000 партньорски магазина в региона, като предоставя още по-достъпни и гъвкави платежни инструменти и финансови решения.

Промяната в собствеността не засяга условията на съществуващите клиентски сметки и договори. От клиентите на банката не се изисква никакво действие.

*Активи под управление (AUM) към 30 септември 2025 г. AUM включва активи, приписвани на консултантски клиенти на Advent, както и на инструменти за съвместно инвестиране на служители и трети страни.