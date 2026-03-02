До 25 на сто поскъпна природният газ след ударите на Израел и САЩ по Иран

Фючърсите на природния газ рязко ускориха поскъпването си в сутрешната търговия на водещия европейски хъб Ти Ти Еф (TTF) в Нидерландия, като увеличението надхвърли 25 на сто на фона на ескалацията на конфликта в Близкия изток и масовото спиране на енергийни превози през Ормузкия проток, предаде БТА като се позова на Ройтерс .

По данни на борсата ICE към 08:42 ч. по Гринуич априлските фючърси на TTF, които служат като ценови бенчмарк за Европа, поскъпват с близо 8 евро до 39,96 евро за мегаватчас (около 13,70 долара за mmBtu). Това представлява ръст от над една четвърт спрямо предходната сесия. По-рано тази сутрин поскъпването беше около 22 на сто.

Британският априлски контракт също отбелязва силно повишение – с 23,43 пенса до 102,00 пенса за терм.

Пазарната реакция идва след като повечето корабособственици, петролни компании и търговски къщи са преустановили превозите на суров петрол, горива и втечнен природен газ (LNG) през Ормузкия проток, след предупреждения от Техеран към корабите да не преминават през ключовия воден път.

Около 20 на сто от световната търговия с LNG преминава през Ормузкия проток. Анализатори изчисляват, че приблизително 8–10 на сто от вноса на LNG в Европа е косвено свързан с доставки по този маршрут. При сценарий на продължително или дори частично прекъсване на трафика цените на TTF биха могли да се повишат към 50 евро за мегаватчас.

Допълнителен фактор за напрежението е състоянието на европейските газови хранилища, които след зимния сезон са запълнени на около 30 на сто. По-ниските запаси засилват чувствителността на пазара към всякакви сътресения в доставките.

На европейския пазар на въглеродни емисии бенчмарковият контракт поевтинява с 0,49 евро до 69,80 евро за тон.