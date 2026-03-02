Такси за военен риск в Близкия изток въвеждат корабни компании

Такси за военен риск за товари, пристигащи или заминаващи от Близкия изток, въведоха водещи контейнерни корабоплавателни оператори, предава „Файненшъл таймс". Мярката се предприема, след като компаниите пренасочиха услугите си между Азия, Европа и САЩ, за да избегнат региона, посочва БТА.

Третият по големина контейнерен превозвач в света, френската Се Ем А Се Же Ем (CMA CGM), обяви, че от понеделник и до второ нареждане прилага „извънредна такса за конфликт" за курсове, превозващи товари до или от редица страни в Близкия изток и Северна Африка.

Същевременно петата по големина корабоплавателна груп - германската „Хапаг-Лойд" (Hapag-Lloyd), съобщи, че също от понеделник налага такса за военен риск за товари до или от Персийския залив. Тя вчера обяви прекратяване на превозите през Ормузкия проток.