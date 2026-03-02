НСИ прогнозира инфлация от 0.3 на сто през февруари, а годишна от 3.3 на сто

Mесечната инфлация в България, измерена през индекса на потребителските цени (ИПЦ), се очаква да бъде 0,3 на сто, а годишната - 3,3 на сто през февруари 2026 г. Това сочи експресната предварителна оценка на Националния статистически институт (НСИ), оповестена днес.

Според експресната предварителна оценка на НСИ през януари 2026 г. се очаква месечната инфлация да бъде 0,7 на сто, а годишната инфлация да бъде 3,6 на сто, съобщи НСИ на 3 февруари, когато обяви за първи път данни за т.нар. флаш инфлация, припомня БТА. Тя предоставя ранна информация за темповете на инфлация преди публикуването на окончателните и детайлни статистически данни, с което България вече може да се сравнява по този показател с другите 20 страни от еврозоната, след като от 1 януари тази година стана част от валутния съюз.

На 16 февруари НСИ обяви предварителни данни за януари, според които месечната инфлация беше 0,6 на сто, а годишната инфлация 3,5 на сто. От НСИ уточниха за БТА тогава, че само за януари данните за инфлацията винаги са предварителни, защото обработката на изследването на бюджетите на домакинствата на НСИ се очаква да приключи до края на февруари. През март се очаква да бъдат обявени окончателните данни за инфлацията през януари заедно с окончателните данни за февруари.

През февруари 2026 г. спрямо предходния месец се очаква увеличение на цените в групите: „Информация и комуникация" (1,3 на сто), „Алкохолни напитки, тютюневи изделия" (0,9 на сто), „Услуги на ресторанти и хотели" (0,8 на сто) и „Хранителни продукти и безалкохолни напитки" (0,7 на сто). Намаление се очаква в групите: „Облекло и обувки" (1,9 на сто) и „Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома" ( 0,9 на сто).

Индекс на цените на малката кошница (ИЦМК)

Според експресната предварителна оценка на НСИ през февруари 2026 г. се очаква месечната инфлация да бъде 0,6 на сто, а годишната инфлация да бъде 2,9 на сто. Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20 процента от домакинствата спрямо предходния месец се очаква да имат: хранителни продукти - увеличение с 1,2 на сто; услуги - увеличение с 0,1 на сто; нехранителни стоки - намаление с 0,2 на сто.