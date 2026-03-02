Колите на Google Street View тръгват на обиколка из България

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Колите на Google Street View отново тръгват на обиколка из България. От 5 март до края на октомври специализираните автомобили ще изминат повече от 20 000 километра, за да обновят изображенията в Google Maps и да отразят настъпилите промени в градската среда и пътната инфраструктура в страната.

Новата кампания ще обхване над 30 населени места, сред които София, Пловдив, Бургас, Хасково, Видин, Враца, Пазарджик, Сандански, Петрич, Самоков, Ямбол и други.

Освен градските улици ще бъдат заснети и ключови пътни артерии между отделните населени места – маршрути, които ежедневно се използват от жители, бизнеси и туристи. Обновените кадри ще дадат по-актуална и точна представа за промените в различните райони на страната.