https://www.24chasa.bg/biznes/article/22390265 www.24chasa.bg

Китайска марка отсвири България за нов завод в Европа

Георги Луканов

MG ZS Hybrid е един от автомобилите със сериозно присъствие в Западна Европа. Снимки: производителите

Най-продаваната китайска марка в Европа MG, собственост на SAIC Motor, стесни търсенето си за първата си европейска фабрика за електрически превозни средства до пет държави, като се стреми да започне производство до 2027 г., за да избегне високите мита на ЕС.

Компанията ще избира от следните страни - Испания, Унгария, Чехия, Германия и Турция, която е в обхвата на кандидатурата си поради митническо споразумение с ЕС.
Заводът е ключов за избягване на вносни тарифи от ЕС в размер на над 35% върху електрически коли, произведени в Китай.

SAIC оценява места с по-ниски разходи за труд (като Унгария и Чехия) и анализира разходите за енергия и труд, за да намери най-доброто решение. Очаква се производството да започне до 2027 г., с годишен целеви капацитет от около 100 000 автомобила.

Все още не е известно кои автомобили MG ще произвежда в новата фабрика, пише Automotive News Europe .

MG ZS Hybrid е един от автомобилите със сериозно присъствие в Западна Европа. Снимки: производителите
