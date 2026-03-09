Ако има смартфон, който открито казва снимай така, както виждаш, това е HUAWEI nova 14 Pro. Цялата му концепция е събрана в един слоган - Pro Your Portrait. И не е просто маркетинг, защото тук камерата не гони ефектни филтри, а верни нюанси, светлина и атмосфера – точно там, където повечето телефони започват да „рисуват" вместо да документират.

Модно, но премерено

Nova 14 Pro залага на чиста, стилна линия визия с новия Star Orbit Ring около камерите, който е ключов дизайнерски елемент, който отличава модела от останалите в класа. Корпусът с дебелина от едва 7,78 мм и теглото от 207 грама правят телефона изключително удобен. Цветовете са вдъхновени от естествени тонове и светлина, а акцентите падат върху Crystal Blue и Black, които са налични в България.

Плавен, направен за скрол и видео

Дисплеят на телефона е 6,78-инчов, с извити краища и поддържа 1,07 млрд. цвята. Истинската новина тук е адаптивната честота, която дава две неща, които се усещат веднага - по-плавен скрол и анимации и по-умно управление на батерията, за да не се изхабява излишно. Има и по-комфортно затъмняване плюс по-отзивчиво усещане при докосване.

HUAWEI nova 14 Pro идва с операционна система EMUI 15, Wi-Fi 7 за по-високи скорости и по-ниска латентност, IP65 стандарт за защита от прах и водни пръски. И има една приятна екстра - Near Link е помощник за проследяване и намиране на устройството, дори когато е изключено.

Към това трябва да отбележим, че смартфоните на HUAWEI имат достъп до всички популярни Google приложения. За целта е необходимо да инсталирате GBox през App Gallery.

Новиян Star Orbit Ring около камерите е ключов дизайнерски елемент, който отличава модела.

Камерите – тук е Pro-то

HUAWEI поставя акцент върху Ultra Chroma Camera като система, която подсилва всички обективи, за да постигне по-точно възпроизвеждане на цветовете без да "спорят" с реалността. Резултатът - 120% подобрение в точността на цветовете спрямо предходния модел и увеличение на пространствената резолюция.

В практичен превод това означава, че ако снимаш хора, неон, концертни светлини или цветни фасади, телефонът не „избива" в студено, не прави лицата прекалено бледи или прекалено червени, и държи баланса между атмосфера и истинност.

На задния панел има универсален сет - 50MP основна камера, 12MP телефото с оптичен зуум, 8MP ultra-wide macro плюс Ultra Chroma Camera. Към това се добавя и 4K видео.

Опцията Ultra Speed Snapshot пък може да се нарече ловецът на моменти, а Dual Shutter комбинира дълга и къса експозиция в едно, с което избягва класическата дилема "светло, но разамано" или "рязко, но тъмно".

Това е повече от полезно, когато снимате домашни любимци, спорт, танци, партита и групови снимки, когато никой не стои мирно. А също така и при кадри с движение и светлина, където обикновено излизат "призраци" и се губи фокусът.

Селфи, но на ниво портретна история

Предната камера е 50MP Ultra Portrait Dual плюс 8MP close-up portrait. Тук вниманието е насочено към по-уверен авто фокус и детайл в лицата, селфи зуум 0.8x до 5x за групи, кадър със среда, класически портрет и близък beauty кадър. Има и три портретни стила - Natural, Delicate, Stylish, които са различни „настроения" за визията, а не просто филтри.

AI – не магия, а удобство за ежедневието

Тук от HUAWEI са направили няколко неща, които звучат като маркетинг, но всъщност решават досадни проблеми. Функцията AI Best Expression позволява след серия от групови кадри да замениш изражението на конкретен човек с по-добро от друг кадър (например да е с отворени очи или по-широка усмивка). Така можеш да направиш идеалния кадър при семейни събирания, рождени дни и други подобни ситуации.

AI Gesture Control пък дава възможност за скрол без да пипаш екрана. Това е особено полезно, когато пръстите са ти мокри или просто не искаш да оставаш следи по дисплея.

AI Noise Cancellation и AI Messaging са практични бонуси. Първият чисти фонов шум в разговори в реално време, така че гласът да звучи по- ясно в шумни места. AI Messaging е функция с мисъл за удобство и дискретност, включително поверителност при известия.

Батерия за бързия ден

Батерията на nova 14 Pro е 5500 mAh, която със сигурност стига за целия ден. Но ако излезеш сутринта без да си заредил достатъчно, то кратко включване на зарядното осигурява достатъчно енергия, благодарение на 100W HUAWEI Super Charge Turbo при използване на кабел.

Да не пропускаме и AI Charging Temperature Control и управление на зареждането, насочени към по-контролиран процес.

Nova 14 Pro залага на чиста, стилна линия. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Заключение

HUAWEI nova 14 Pro е за тези, които обичат да снимат хора, селфи, групи, излизания, държат на естествена визия и реални цветове и искат камера, която не се плаши от движение, неон и променлива светлина. А също така ценят голям и качествен дисплей, бързо зареждане, модерен дизайн и AI функции, които спестяват време.