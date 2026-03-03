BYD твърди, че нов електрически модел има пробег 1068 км

Последният модернизиран вариант на Denza Z9 GT на BYD е оборудван с батерия Blade с капацитет 122 496 kWh. китайската комания твърди, че сега Denza Z9 BEV има пробег от 1068 км, според документи, представени на китайските власти.

Голямото комби ще се предлага със задно и задвижване на всички колела, оборудвано с два капацитета на батерията: 102,33 kWh и 122,496 kWh, предоставяйки пет опции за пробег: 820 км, 860 км, 880 км, 1002 км и 1068 км. Всички тези резултати са резултат от китайски измервания, които са малко по-оптимистични, но дори и с най-големите отклонения, Z9 GT би могъл да достигне 900 км с по-голямата батерия.

Новото задно задвижване е оборудвано с електрически двигател с мощност 370 kW (496 к.с.) и има максимална скорост от 240 км/ч. Задвижването на всички колела може да се похвали с преден електрически двигател с мощност 230 kW (308 к.с.) и два задни двигателя с мощност 310 kW (416 к.с.), за комбинирана мощност от 850 kW (1140 к.с.), което е увеличение със 140 kW (188 к.с.) в сравнение с предишния модел. Максималната му скорост е 270 км/ч.