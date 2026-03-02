"Енерго-Про": Очакваме се по-ниски февруарски сметки за ток, потреблението спада

„Енерго-Про" отчете спад в потреблението на електроенергия през втората половина на февруари спрямо януари, съобщиха от дружеството.

Това е първият отчетен спад след периода на повишена зимна консумация в началото на годината и ще се отрази на размера на издаваните фактури, заявяват от предприятието в свое прессъобщение.

Справката за потребената електроенергия е от над 260 000 клиенти на „Енерго-Про" и показва среден размер от 499 кВтч на обект. Очакваната средна стойност на фактурите за тази група клиенти е 67 евро при 70 евро за предходния месец януари. В процентно изражение това е намаление с 3,51 процента на потребеното количество енергия и спад с 3,70 процента на средната стойност на фактурите, според информацията в съобщението.

От „Енерго-Про" заявяват, че отчетеният спад спрямо януари показва нормализиране на потреблението след зимните пикове, което означава, че за част от клиентите февруарските фактури ще бъдат по-ниски от януарските при сходни условия на потребление.

От компанията уточняват също, че размерът на всяка конкретна сметка остава пряко зависим от индивидуалния профил на потребление, начина на отопление, характеристиките на жилището и поведението при използване на електроенергия.

БТА припомня, че по-голямото количество потребена електроенергия беше изтъкнато от служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков в края на миналата седмица като основна причина за по-високите фактури през януари. Той направи това изявление след спешна среща, свикана от служебния премиер Андрей Гюров с ресорните министри по енергетиката, регионалното развитие и благоустройството и икономиката и индустрията, заради жалби и сигнали за получени високи фактури за електроенергия и повишените цени на ВиК услугите в страната от 1 март.