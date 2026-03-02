В Павел баня учредиха сдружение "Обединение българска маслодайна роза"

В Павел баня на Тодоровден бе учредено сдружение "Обединение българска маслодайна роза". То обединява всички розопроизводители от цяла България. Целта на сдружението е да постигне промяна в Закона за розата, като той обхване всички видове маслодайна роза, а не само "Дамасцена", съобщават от общината,

Друг приоритет е да има сигурна субсидия от държавния бюджет, тъй като розопроизводителите имат нужда от подкрепа.

По време на срещата бе подчертано, че

розопреработвателите не могат

без розопроизводителите. Затова е и добре да бъдат подпомогнати от държавния бюджет. Така взаимно ще се допълват.

Сдружението избра и 5-членен Управителен съвет в състав: Мария Димитрова, Венелин Великов, Николай Радевски, Христина Чолпанова, Шекир Картал, и Върховен колективен орган от трима представители в лицето на: Емин Бесоолу, Ридван Илиаз, Ангелина Колева.

"Учредяването на сдружение с нестопанска цел „Обединение българска маслодайна роза" е акт на отговорност, единство и далновидност. Това е ясен знак, че розопроизводителите от Розовата долина застават рамо до рамо в защита на своя труд, традиция и бъдеще. Българската маслодайна роза не е просто земеделска култура. Тя е символ на България, част от нашата идентичност и гордост. От векове насам тя дава поминък на хиляди семейства и прославя страната ни по света с качеството на българското розово масло", посочи зам.-кметът на общината Радка Иванова, заявявайки подкрепа за инициативата.

Община Павел баня ще бъде партньор в усилията на сдружението за съхраняване на традицията, за насърчаване на младите хора да останат и да се развиват в региона, както и за популяризирането на българската маслодайна роза у нас и в чужбина.

Общината е сред общините в Розовата долина с най-големите и компактни розови масиви в страната – 14 000 дка. Благоприятният климат, условията на почвата и традициите в отглеждането й правят района изключително подходящ за производство на висококачествена маслодайна роза.

На 5 март 2026 г. в Казанлък предстои среща на розопроизводителите и розопреработвателите с представител на министерството на земеделието и храните, като новоучреденото днес сдружение "Обединение българска маслодайна роза" също ще участва.