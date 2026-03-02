Цените на петрола и газа скочиха рязко след ескалацията в Близкия изток

Европейските енергийни пазари преживяват шок след ескалация на напрежението в Близкия изток, която доведе до рязко поскъпване на газа и петролa. Цените на базовите газови фючърси по индекса Title Transfer Facility (TTF) се повишиха над 47 евро за мегаватчас, регистрирайки ръст от близо 50% само за един ден.

Причината за поскъпването е прекъсването на производството в ключови газови и петролни обекти. В Катар държавната компания Qatar Energy временно спря LNG производството си след два удара с ирански дронове по заводите в Рас Лафан и Месаид.

Саудитска Арабия затвори една от най-големите петролни рафинерии в света – Рас Танура, която произвежда около 550 000 барела на ден, след нов удар с дрон. Министерството на отбраната потвърди прихващането на две ракети, отправени към завода, който е стратегически важен за кралството.

В Иракски Кюрдистан, където добивът преди два месеца е достигал 200 000 барела дневно, компании като DNO, Gulf Keystone Petroleum, Dana Gas и HKN Energy спряха производството като предпазна мярка, без да се съобщава за щети.

Израел разпореди на Chevron временно да прекрати дейността си в гигантското офшорно находище Левиатан, където компанията разширява капацитета до 21 милиарда кубически метра годишно за експорт към Египет. Офшорното находище Тамар също остава в безопасност.

Независимата гръцка компания Energean временно затвори офшорните си съоръжения за преработка и съхранение на газ, обслужващи по-малки находища.

В Иран на 28 февруари експлозии в остров Харг засегнаха съоръжения, преработващи около 90% от иранския суров петрол. Ислямската република, третият по големина производител в ОПЕК, осигурява около 4,5% от световните доставки на суров петрол.

Трафикът на танкери през Ормузки проток е силно ограничен, като няколко компании пренасочват корабите си, за да избегнат потенциални рискове. Проливът е ключов за около 20% от световната търговия с LNG, включително основния износ от Катар за Европа и Азия.

Междувременно конфликтът между САЩ, Израел и Иран навлиза в третия си ден. Иран отхвърли ултиматума на бившия президент Доналд Тръмп да предаде оръжията си и предприе нови атаки срещу Израел и други части на Близкия изток. Анализатори предупреждават, че продължаващата ескалация може да доведе до допълнително поскъпване на енергията на глобалните пазари, съобщава "Дейли мейл".