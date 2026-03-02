9 самолета в готовност да евакуират българи от Близкия изток

Полетите ще се осъществят отворено въздушното пространство и според заявки към външно, съобщават от министерството на транспорта

Министерството на транспорта е в контакт с български авиокомпании за евакуацията на български граждани от Близкия изток. Към момента са осигурени девет самолета - два самолета Airbus A330 с капацитет по 327 места, един Airbus A321 с 220 места и до пет самолета Airbus A320 със 180 места всеки. Правителственият Airbus A319 също е в готовност за участие в евакуационни операции при необходимост. При наличие на необходимите условия за безопасност те могат да бъдат ангажирани за евакуационни полети в кратки срокове, съобщават от ведомството. От транспорта уточниха още, че такива полети зависят от това къде ще се отвори въздушното пространство, както и от координацията с външно министерство, което събира заявки на българските граждани в района на конфликта.

Още от 28 февруари 2026 г. се провеждат разговори с ръководствата на всички български авиокомпании, които разполагат със самолети или осъществяват дейност в региона. В рамките на тези действия се уточняват наличните въздухоплавателни средства, възможностите за осигуряване на необходимите слотове за излитане и кацане, както и оперативните параметри на евентуалните полети.

Това става в тясна координация с Министерството на външните работи, компетентните национални институции, партньорски държави в региона и държавите членки на Европейския съюз. Водещ приоритет остава гарантирането на сигурността на българските граждани и създаването на условия за тяхното своевременно прибиране при първа безопасна възможност, коментират от транспорта.

Поддържа се активна координация и с въздухоплавателните администрации на други държави членки на ЕС, включително обмен на информация относно планирани евакуации, възможности за съвместни действия и взаимно използване на наличния капацитет, съобщават от министерството.