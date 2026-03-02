Бензин и дизел поскъпват с 2 евроцента, ако петролът се задържи скъп за 10 дни

Природният газ също тръгна нагоре, на борсата в Европа се вдигна с 18 евро

Поскъпването на петрола заради конфликта в Иран ще доведе и до по-високи цени на горивата. За момента увеличението е с около 1 евроцент, след като котировките на нефта се задържаха до близо 80 долара.

Ако по-високи цени останат 10-14 дни, ще има отражение и на колонките, заяви Светослав Бенчев - председател на Българската петролна и газова асоциация. Това означава, че бензин и дизел ще добавят още поне 2 евроцента към сегашните цени, които се движат между 1,25 и 1,31 евро за литър по големите вериги бензиностанции.

Цените зависят и от това дали ще бъде затворен Ормузкият проток, през който минават 20% от световните доставки. Иран обяви, че няма да го затваря, но на практика големи кораби като танкерите почти не минават през него.

Бенчев припомни, че има нефтопроводи, през които този проток може да бъде заобиколен и количествата да отиват директно в Средиземно море и оттам да бъдат товарени на кораби. Експертът определи ситуацията за тревожна и прогнозира, че ако този конфликт продължи към 4 седмици, това може да има по-сериозно отражение на цените на суровия петрол.

Обещанието на ОПЕК да повиши добива с около 200 хил. барела дневно нямало да е достатъчно, за да задържи котировките, особено ако конфликтът се задълбочи.

Имало известни съмнения с колко държавите производителки може да повишат добива, защото с изключение на Саудитска Арабия и до известна степен Русия всички останали нямали капацитет да предложат допълнителни количества на пазара. Saudi Arabia – най-големият производител на петрол в света, обаче съобщи в понеделник, че е преустановила работа в една от рафинериите си след друга атака с дрон.

Възможно е да има трайно увеличение на цените и на природния газ, като се комбинират недостиг на доставки със студове. Financial Times посочва, че котировките в Европа и Азия са се изстреляли с 30 на сто нагоре след съобщението, че Катар спира производството на втечнен газ след атаката с дронове на Иран. На нидерладската борса TTF цените в рамките на деня за понеделник стигнаха до 48,8 евро при 20 до 30 евро през февруари.

Коментатори прогнозират и увеличение на цените на електроенергията, ако се задържи недостигът на газ. Гуверньорът на Белгийската централна банка и член на Управителния съвет на Европейската централна банка Пиер Вунш заяви, че засега няма притеснения от поскъпването на енергоизточниците. Ако централните банкери се сблъскат с петролен шок, ще оценят ситуацията и ще решат какви мерки да предприемат, за да не се покачи инфлацията, каза той в понеделник в Брюксел, цитиран от Bloomberg. Според анализ на ING при продължителни военни действия ще доведат до край на намаляването на лихвите от страна на централните банк и нов ръст на цената на златото.

