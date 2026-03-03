Липсата на нов бюджет изкара хазната на плюс с 212 млн. евро

368,4 млн. евро повече е събрала държавата като приходи през януари, а е похарчила само 174,2 млн. за финансиране на проекти

През първия месец на 2026 г. има солиден ръст на приходите в бюджета, но и с още по-ускорено нарастване на разходите, сочи справка на финансовото министерство. Въпреки това държавната хазна отчита излишък от 212,1 млн. евро в края на януари, вероятно заради липсата на нов бюджет и ограниченията държавата да харчи толкова, колкото е събрала.

Общите приходи достигат 3,606

млрд. евро,

което е с 368,4 млн. повече спрямо същия месец на миналата година. Основният двигател на този ръст са постъпления от данъци и осигуровки, които нарастват с 302 млн. евро до 2,977 млрд.

Най-голямо номинално изражение има при преките данъци. Приходите от тях възлизат на 448,9 млн. евро, което е със 113,8 млн. повече спрямо януари 2025 г. Косвените данъци като ДДС и акцизи носят почти 1,588 млрд. Социалните и здравните осигуровки са добавили 849,4 млн. евро.

Неданъчните приходи са 362,7 млн. евро и намаляват с 9,5 млн. на годишна база. В тази група влизат държавни и съдебни такси, пари от концесии, продажба на въглеродни квоти.

В същото време постъпленията от помощи и дарения, основно по европейски програми, са 266,9 млн. евро. Те са с 75,9 млн. евро повече спрямо януари 2025 г.

По-бързо от приходите обаче

растат разходите

Общите по консолидираната фискална програма, включително вноската в бюджета на ЕС, възлизат на над 3,394 млрд. евро. Това е с 444,6 млн. повече на годишна база. Нелихвените разходи достигат 3,192 млрд. евро и се увеличават с 398 млн. От тях текущите са 3,011 млрд., а капиталовите са едва 174,2 млн. евро - тоест толкова са дадени за финансиране на проекти.

Нарастването е концентрирано основно в социалните и здравноосигурителните плащания, включително за пенсии. Ръст има и при разходите за персонал и при капиталовите разходи. Лихвените плащания са 101,3 млн. евро, което е с 24,7 млн. повече спрямо същия месец на 2025 г. заради увеличения дълг.

Въпреки по-бързия ръст на разходите бюджетното салдо за януари остава положително. Излишъкът е 212,1 млн. евро, което се равнява на около 0,2% от прогнозния БВП. Традиционно първите месеци на годината са по-силни за бюджета заради концентрирани приходи и по-бавно разгръщане на част от разходите.

Към 31 януари 2026 г. фискалният

резерв е над 8,240 млрд.

От тях 7,145 млрд. евро са депозити в БНБ и търговски банки, а 1,096 млрд. са вземания от фондовете на ЕС за сертифицирани разходи, аванси и други плащания.

Размерът на резерва дава буфер срещу краткосрочни рискове, но динамиката при разходите и нарастващите лихвени плащания ще бъдат ключови фактори за изпълнението на бюджета през следващите месеци. След като януари започва на плюс, остава да се разбере дали тази тенденция ще се задържи до приемането на нов бюджет за тази година.