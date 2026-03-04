Simple Architecture създава пространства на бъдещето

Младите творци смятат, че творбите им могат да променят начина на живот на хората

Бяло във всичките му нюанси, изчистени линии и вписване в околното пространство, с което сградата или съоръжението сякаш са се слели. Това характеризира всички проекти на архитектурното студио Simple Architecture, осъществени досега. А както личи от заявката на младите архитекти и дизайнери, които работят там, това е и визията им за бъдещето. Не само на самото студио, а и на архитектурата изобщо.

Simple Architecture получи награда в категорията “Стартъп” на последното издание на конкурса на медийната платформа “24 часа” “Големите малки”.

“Ние сме малка фирма, вдъхновена от целта и идеала да правим средата по-чиста и по-подредена. Тясно

специализирани сме в минималистичната

архитектура

и сме лидери в България. Но за нас не е важно да бъдем най-големите, а най-добрите и ще продължаваме”, каза управителят на Simple Architecture Александър Йончев на церемонията по награждаването, когато получи наградата от Тодор Младенов, изпълнителен директор на “София Тех парк”.

Йончев създава архитектурното студио с помощта на съмишленици – архитекти и дизайнери с международно образование и професионален опит, натрупан в различни европейски държави.

Както личи от името Simple Architecture, те залагат на простите неща - изчистена, минималистична и съвременна визия. Проектите им се противопоставят на обграждащия ни визуален шум чрез създаването на пространства, които

предлагат чистота, спокойствие и

връзка с природата

Очевидно това се харесва не само на клиентите, но и на професионалната общност.

Александър Йончев е един от най-награждаваните млади архитекти в различни конкурси. Основава студиото през 2017 г. и екипът все още е малък. Реализират проекти в България и чужбина в сферата на жилищната и обществената архитектура.

Смятат, че един от основните проблеми на архитектурата у нас е редуцирането ѝ до техническа роля, при която архитектът е възприеман само като чертожник и изпълнител на чужди идеи. Само че хората около Йончев вярват, че тя е нещо много повече. Аргументират се с дейността на най-големите архитекти на нашето съвремие. Когато погледнат на професията си по този начин, могат да вникнат в нейната същност и да осъзнаят, че тя има способността да въздейства и да променя начина на живот.

“Наша основна мисия е да променим възприятието на хората за архитектурата. Вярваме, че когато постигнем тази цел, не просто ще доближим българската архитектура до световната сцена, но и ще възвърнем доверието към архитектите и тяхната свобода да творят и да създават по-добра и устойчива среда за живот за бъдещите поколения”, казва арх. Йончев.

