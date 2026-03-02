Туристи с най-ранни резервации се прибират от Дубай, България чака коридор (Обзор)

Министерството на транспорта договори 9 самолета да прибират сънародници от региона

Туристите в Дубай, които имат най-рано изтекли почивки и резервациите им за полети са били за последния уикенд, започват да се прибират. Емирството съобщи в платформата Х привечер в понеделник, че полетите се възобновяват частично от двете основни летища в Дубай, но пътниците не бива да се отправят към аерогарите освен ако не са били изрично поканени. Полетите са планирани за вечерта на 2 март и се очаква да продължат през цялата нощ или докато обстановката го позволява.

Две местни компании - Fly Dubai и Emirates, също предупредиха пътниците си да проверяват онлайн статуса си и да се отправят към летището само ако видят, че полетът им е насрочен. Според съобщението им приоритет в момента се дава само на пътници с най-ранни резервации, чиито полети са били отменени на 28 февруари или на 1 март. Повечето от останалите авиокомпании обаче просто удължиха отмяната на полетите с още няколко дни, включително и “България ер”, която обяви, че няма да лети до Тел Авив до 5 март.

По-рано през деня от летището в Абу Даби бяха извършени няколко полета с пътници на Etihad Airways до Лондон, Москва и Амстердам и още няколко само с екипаж, който е трябвало да прибере самолети от летището. Заплахите от дронове и ракети обаче остават и “Луфтханза” например предупреди своите пътници, че засега е невъзможно да ги превози.

“Клиентите ни ще бъдат сред първите, които ще се завърнат в България веднага щом бъде осигурен безопасен въздушен коридор. За целта разполагаме с предплатен самолет, който е на летището в Дубай, и сме в готовност за реакция при първа възможност”, каза Георги Пасев, шеф на “Абакс” - туроператор, който има най-много българи в момента в емирството. Компанията е отвела там в момента 300 българи с 8 екскурзоводи. Междувременно транспортното ни министерство съобщи, че български авиокомпании са осигурили общо 9 самолета за евакуацията на български граждани от Близкия изток, а правителственият също е приведен в готовност за тази цел.

Общият брой на българите, за които е потвърдено, че са в момента в Дубай и Абу Даби, е 807, от които 734 са на организирани пътувания с туроператори, а 73 са на индивидуални, съобщиха от туристическото министерство. На територията на емирствата в момента работят 22 български туроператори, а в околните държави има още 285 български граждани, които са идентифицирани и с които има контакт. Така общият им брой е 1092-ма.

Онези, на които хотелската резервация в Абу Даби и Дубай е изтекла, имат право да удължат престоя си при същите условия, като разходите се поемат от двете емирства. За това съобщи рано в понеделник върховният представител на Съвета за мир на Газа Николай Младенов. Документът на Департамента по икономика и туризъм на емирството в Абу Даби бе публикуван по-късно в социалните мрежи.

Според свидетелства на българи във фейсбук някои хотели са поискали пари за допълнителното настаняване, други дори са вдигнали цените в неделя след ударите. По-късно обаче са казали на клиентите си, че ще им ги възстановят.

Туристически агенции у нас вече започнаха да връщат цялата сума на хора, които са записали екскурзии в региона, засегнат от затваряне на въздушното пространство, а не могат да заминат.

