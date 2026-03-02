За да не разваля празника на 3 март, кабинетът отложи нови такси за камиони и автобуси

Увеличението на толтаксите за камиони и автобуси, което беше планирано за 1 март, се отлага за неопределено време. Решението е взето на последното правителствено заседание и от обясненията на регионалния министър Ангелина Бонева пред журналисти излиза, че причината била “да не тревожим българите сега на 3 март”.

Новите тарифи бяха пуснати за обществено обсъждане от кабинета “Желязков” и то е приключило на 18 февруари. От становището на администрацията на Министерския съвет, което е достъпно публично, личи, че е имало зелена светлина за решението, тъй като новият начин за изчисляване на плащанията е залегнал в европейска директива, която влиза в сила от 24 февруари т.г. Освен това промяната с вкарването на нов екологичен компонент в тарифата е залегнала в приети още миналата година поправки на Закона за пътищата.

Сравнението между действащата сега тарифа и проекта показва, че дори за съвсем нови камиони и автобуси поскъпването е в рамките на 12%, а за най-старите и цапащи возила се стига и до двойно увеличение на тарифата. Становищата на браншовите организации на превозвачите до едно са негативни.

В мотивите за решението беше записано, че новите тарифи трябва да увеличат приходите на толсистемата за 2026 г. с още 109 млн. евро на годишна база, а само за оставащите 10 месеца до края на 2026-а - с 91 млн. евро. Така общите годишни приходи от всички пътни такси трябваше да достигнат 642,2 млн. евро. Това беше залегнало и в план-сметката на Националното толуправление, което е част от републиканския бюджет.

