Таймер за триене на съобщенията крие тайните в телефона от службите

Заключете апарата със сложна парола, а не тази на безжичния интернет у дома например

Едно изтрито съобщение по случая с 6-те трупа на хижа “Петрохан” и край връх Околчица отново повдигна темата за защитата на личната комуникация.

“Сбогом, приятелю! Ние много се уморихме и повече нямаме сили”, получава на своя вайбър Деян Илиев на 1 февруари около 20 часа. Подателят е Ивайло Калушев. Към този момент малцина са чували тези имена, но в следващите дни двамата ще станат сред най-известните мъже в България.

За съобщението се разбира на следващия ден, когато Илиев отива до хижа “Петрохан”. Притеснен за приятелите си, които не вдигали, той се качил до нея. Заварил Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев мъртви, а до тях оръжие. Подал сигнал на тел. 112, а в двата си разпита пред разследващите разказва за съобщението. Прави го по спомени - то вече е изтрито, защото си е настроил таймер за изчезване на съобщенията на 30 секунди.

Тази опция е достъпна за доста приложения за комуникация, но се оказва, че е страхотен проблем за разследващите. В случая на Илиев той отказва да даде паролата на айфона си, защото няма как да бъде задължен. Но телефонът е иззет. В началото имаше надежди, че в Националния институт по криминалистика ще успеят да го отворят. От миналата година те имат софтуер, който се рекламира като такъв, който може да отвори и телефони с андроид, и такива с iOS - операционната система на iPhone. В този случай обаче се оказва, че това няма да е възможно, и на 24 февруари от Окръжната прокуратура - София, съобщиха, че ще искат помощ от Европол и US служба за разследването. Сред тях е и молба за отварянето на телефона на Илиев.

Докато той е ползвал обикновената версия на вайбър, Калушев е разчитал на платената, която дава някои предимства. Но изчезващите съобщения са и в двата варианта. А представящият се за лама Ивайло Калушев е имал настроената опция за триене и в други приложения, например уатсап, сигнал и телеграм. Тя затруднява всички програми за възстановяване, дори ако телефонът бъде отворен.

Самият начин, по който специализираните софтуери на службите работят, е с налучкване - методът груба сила. В началото използват физическо ниво, където виждат некриптирани данни като името на мрежите за безжичен интернет, ползвани от апарата, както и техните пароли. Целта е да се види съвпадение. Ако това не стане, се изпробват лесни комбинации като рождена дата, годишнината от сватбата или 123456 например. Сложна парола обаче може да отнеме и години.

А и дори човек да си даде кода, ако е имал изчезващи съобщения, спецслужбите отново имат проблем. Защото тогава, ако приложението съдейства или се извлече бекъп, в него ще се вижда само, че двама души са си писали или говорили. Но не и съдържанието. Тогава обаче от апарата може да се извлекат ценни данни като свалени снимки, скрийншоти и други. Важно е да се знае, че приложенията като телеграм, сигнал, уатсап и вайбър не включват таймера автоматично, трябва сами да си го нагласите. Като телеграм например позволява да изтриете не само вашето копие на чата, но и това на другото устройство.

А случаят с телефона на Деян Иванов не е изолиран. Вероятно и апаратите на Дечо Василев, Ивайло Иванов, Пламен Статев (от хижата “Петрохан”), Ивайло Калушев, Александър Макулев и Николай Златков - открити мъртви край Околчица, ще бъдат изпратени в чужбина. В САЩ вече е и айфонът на Алексей Петров. България поиска помощ от ФБР за отключването му, а през миналата година бюрото потърси за съдействие производителя Apple. Те обикновено отказват на правителства или правоприлагащи органи. Изключения правят в извънредни случаи, по-специално свързани с тероризъм, където националната сигурност е недвусмислено застрашена и е представена съдебна заповед. Ярък пример за тази политика в действие беше спорът от 2016 г. между Apple и ФБР относно iPhone, принадлежащ на един от стрелците от Сан Бернардино.

ФБР поиска Apple да създаде персонализиран софтуер за отключване на устройството. Главният изпълнителен директор Тим Кук публично се противопостави, позовавайки се на опасния прецедент, който това би създало за поверителността и сигурността в световен мащаб. В крайна сметка ФБР успя да отключи телефона с помощта на трета страна, заобикаляйки прякото участие на компанията производител. Мнозина и до днес са убедени, че такава страна няма и от Apple са помогнали. Но като цяло е много малко вероятно компанията да направи изключение за телефона на Алексей Петров. Аргументът е, че ако създадат инструмент за отключване на един телефон, той може да попадне в неподходящи ръце, компрометирайки сигурността на милиони потребители.

Разбира се, Алексей Петров не беше случаен човек, дори по публични признания на Бойко Борисов ги е “сглобил” с Кирил Петков в манастира в Самоков. В застрахователната компания на бившата барета са ярки специалисти по киберсигурност. Един от тях е бившият шеф на отдел “Киберпрестъпност” в ГДБОП Явор Колев. Там работи и Кристиян Бойков, който през 2019 година хакна НАП. В компанията на Петров има и други спецове, които може да са му помогнали да защити телефона си.

Дали Петров е ползвал таймер, засега не е ясно. А специалисти казват, че освен iPhone и всички телефони с “Андроид 16” и нагоре са доста по-сложни за отваряне. Това не важи, ако човек се хване на измама, при която сам даде паролата и потребителското си име за телеграм, мейла или друг акаунт.

