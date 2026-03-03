Спряха шести блок на АЕЦ „Козлодуй" за подмяна на предпазните мембранни устройства

Шести блок на АЕЦ „Козлодуй” е спрян за подмяна на предпазните мембранни устройства на сепаратори паропрегреватели на турбината, разположена в конвенционалната, неядрена част на блока. Това съобщават от атомната електроцентрала на официалната си страница и допълват, че спирането е извършено на 3-ти март, информира БТА.

Новите устройства, които ще бъдат монтирани, са изработени от материали, аналогични на оригиналните. Изпитанията, проведени в независими лаборатории, доказват, че използваните материали са с необходимите качества. След изпълнение на планираните ремонтни дейности шести блок ще бъде включен в енергийната система на страната. Пети блок работи по график. Натоварването му е 1048 мегавата, е видно в сайта на атомната електроцентрла.

БТА припомня, че на 19-ти февруари по време на изслушване в Народното събрание изпълнителният директор на АЕЦ „Козлодуй" Иван Андреев каза, че пропуснатите ползи от непроизведена електрическа енергия в резултат на двете принудителни спирания на шести блок през миналия декември и сега ще възлязат на 18 млн. лева и не става дума за загуби. Част от размера на пропуснатите ползи ще се компенсира заради изместването и удължаването на датата за годишния планов ремонт.