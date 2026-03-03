Петролът поскъпва трети ден заради блокирания Ормузки проток

Цените на петрола се повишиха за трети пореден ден в азиатската търговия, след като Иран заплаши да атакува всеки кораб, който се опита да премине през Ормузкия проток – ключов маршрут за световните доставки на суров петрол и природен газ, предадоха Ройтерс и АПА, съобщи БТА.

Сортът „Брент“ от Северно море поскъпва с 3,79 на сто до 80,69 долара за барел, докато цената на американският лек суров петрол се повиши с 3,3 на сто до 73,58 долара за барел към 9:45 часа българско време.

По-рано високопоставен представител на иранската Революционна гвардия заяви, че Ормузкият проток е затворен. Застрахователи са отменили покритието си за кораби в региона. Танкерът „Ате Нова“ (Athe Nova), плаващ под флага на Хондурас, гори след атака с дрон, информираха ирански агенции.

„Без изгледи за бързо успокояване на обстановката Ормузкият пролив е на практика затворен, а Иран показва готовност да атакува енергийната инфраструктура в региона. Рисковете остават високи и се увеличават с продължаването на конфликта“, заяви Тони Сикамор, анализатор в „Ай Джи Маркетс“ (IG Markets).

Въздушните удари на САЩ и Израел срещу Иран се разшириха в понеделник, като Израел атакува цели в Ливан, а Иран отвърна с удари по енергийна инфраструктура в държави от Персийския залив и по танкери в Ормузкия проток.

Прогнози за по-нататъшно поскъпване

Анализаторите очакват допълнително покачване на цените в краткосрочен план. Инвестиционната банка „Бърнстийн“ (Bernstein) повиши прогнозата си за цената на „Брент“ за 2026 г. от 65 на 80 долара за барел. При продължителен и задълбочаващ се конфликт цените могат да достигнат 120–150 долара за барел, посочват от банката.

В понеделник „Брент“ временно поскъпна с до 13 на сто и достигна 82,37 долара – най-високото ниво от януари. Фючърсите на дизеловото гориво в САЩ достигнаха двугодишен връх, а европейският газьол поскъпна с 2,7 на сто.

Фючърсите на дизеловото гориво с ултраниско съдържание на сяра в САЩ добавиха 4,2 на сто към стойността си до 3,0207 долара за галон, а фючърсите на бензина са нагоре с 1,7 на сто до 2,4113 долара за галон. Европейските фючърси на газьол се повишиха с 4,3 на сто до 925 долара за тон, след ръст от 18 на сто в предходната сесия.

Натиск върху доставките и корабоплаването

Около 20 на сто от световните доставки на петрол и газ преминават през Ормузкия проток. Според данни за корабния трафик в неделя над 200 плавателни съда са били на котва пред затворения проток.

Танкерите и контейнерните кораби избягват маршрута, след като застрахователите прекратиха покритието за плаване в района. Глобалните разходи за транспорт на петрол и газ също се повишиха.

Корабните компании „Мерск“ (Maersk) и „Хапаг-Лойд“ (Hapag-Lloyd) обявиха, че преустановяват преминаването на свои кораби през Ормузкия проток и ги пренасочват около Африка. Акциите на „Мерск“ поскъпнаха с почти 8 на сто, а тези на „Хапаг-Лойд“ – с 6,4 на сто.

Анализатори от Ай Ен Джи (ING) посочиха, че пазарът продължава да отчита риска от ескалация в Близкия изток. „По-голям риск за пазара би било Иран да атакува допълнителна енергийна инфраструктура в региона, което може да доведе до по-продължителни прекъсвания“, отбелязват те.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че военните действия срещу Иран може да продължат „няколко години“, но няма да се проточат десетилетия.

Според анализаторите цените на петрола вероятно ще останат високи в следващите дни, докато пазарите оценяват отражението на ескалиращия конфликт върху глобалните доставки на енергия.